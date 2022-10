Amigos homenageiam Paulo Gustavo, vítima da Covid, que completaria 44 anos hoje

Relembrando a vida e obra de Paulo, amigos famosos como os atores Fábio Porchat. Tatá Werneck, Regina Casé e a top Carol Trentini postaram homenagens nas redes sociais.

“Te amo, Paulito. Já escrevi e apaguei 40 vezes todos os tipos de mensagem aqui. Política, amorosa, indignada, triste, emocionante… Ainda não sei exatamente o que falar. Só sei que queria que ele tivesse aqui. Que difícil. Que raiva. Que dor. Seguimos aqui rindo e resistindo! Essa foto é da nossa formatura na CAL em 2005. Fazíamos o mesmo personagem: João Ternura. Saudades de rir de você”, disse Fabio.

“Hoje seria seu aniversário de 44 anos. Quanta dor e indignação ainda andam comigo… Vc continua aqui, em mim, em nós, mais do que nunca. Seguimos, por você, sem medo, com amor e saudade”, postou a top catarinense.

Já Regina relembrou diversos momentos com o humorista, inclusive em um clique em que ambos aparecem com os filhos de Paulo com o dermatologista Thales Bretas, Romeu e Gael, de 3 anos.

“Amanhã SERIA aniversário do meu, do seu, do nosso amado Paulo Gustavo. É dia de pular da cama cedo e ir VOTAR!!!! Eu vou com o coração na mão votar POR ELE e COM ELE. Para honrar sua memória!”, escreveu a atriz.

Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo, postou um dos últimos vídeos dele, falando sobre a importância da cultura e do humor no primeiro ano de pandemia. “Até logo irmão! TE AMO PRA SEMPRE! Amanhã, no dia do seu aniversário, o meu voto é por vc, por todos que se foram e por todos nós”

Com informações de O Globo