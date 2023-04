Amazonas Shopping e Leitura promovem Semana de Arte e Literatura a partir de amanhã

O Amazonas Shopping e a Livraria Leitura promovem, a partir de amanhã (21), o evento Semana de Arte e Literatura. A programação, alusiva ao Dia Mundial do Livro (23 de Abril), é gratuita e terá lançamento de publicação e oficinas de pintura e desenho.

As atividades acontecem amanhã (21), sábado (22) e domingo (23), e nos próximos dois fins de semana (29 e 30 de abril e 06 e 07 de maio), sempre a partir das 18h30, na Livraria Leitura, no segundo piso do Amazonas Shopping, próximo da Comepi.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que as atividades são uma forma de incentivar a leitura, para que mais pessoas descubram a beleza de conhecer novas histórias através dos livros.

A programação começa amanhã (21), com a oficina de “Pintura com giz pastel”, que será ministrada por Carol Peace. No sábado (22) acontece o lançamento de “O Livro Rio”, dos autores Jan Santos e Yan Bentes. A obra é uma fábula que destaca a ameaça enfrentada por um símbolo da fauna amazônica: o peixe-boi. Por meio das ilustrações, a vida ribeirinha e a magia dos rios amazônicos ganham vida e contam a história de Ayu, jovem que precisa ajudar os animais a evitarem a própria extinção.

No domingo (23) acontece a oficina “Estratégias de criação de livros infantojuvenis ilustrados em aquarela”, com o escritor Jefter Haad. No dia 29, terá oficina de “Desenho”, com Leon Sarmento. Já no dia 30 a atividade será a oficina de “Papelcraft”, com Wendell Gustavo.

No dia 06 e 07 de maio terão novamente as oficinas de “Desenho” e “Papelcraft”.

Com informações da assessoria