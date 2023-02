Amazonas Band realiza ensaio aberto hoje, no Teatro Amazonas, com entrada gratuita

Público poderá conhecer mais sobre a banda e seu repertório, além de interagir em bate-papo com os músicos no palco

Já imaginou participar de um ensaio aberto com uma grande banda e ainda conhecer detalhes da apresentação e dos arranjos? Essa é a proposta do “Encontro com a Amazonas Band”, que acontece hoje (12), a partir das 11h, com entrada gratuita, no Teatro Amazonas. O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Formada por mais de 20 músicos e coordenada pelo regente Rui Carvalho, a Amazonas Band faz parte dos Corpos Artísticos do Amazonas. Já dividiu o palco com grandes artistas nacionais e internacionais, além de ser a anfitriã do Amazonas Green Jazz Festival, considerado o maior evento de jazz da América Latina. Também já gravou os CDs “Amazonas Jazz com Vinícius Dorin”, lançado em 2010, e “Amazonas Band convida Gilson Peranzzetta e Mauro Senise”, em 2013.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado, Marcos Apolo Muniz, programações como esta da Amazonas Band servem para despertar o interesse público na produção musical do Amazonas. “Despertar o interesse e voltar o olhar da população amazonense para os nossos corpos artísticos é primordial para a cultura do nosso estado. E, nesse ponto, a Amazonas Band dá uma contribuição valiosa”, afirma o secretário.

“O ensaio aberto, que acontecerá no próximo domingo, pretende apresentar o trabalho da Amazonas Band, o que o grupo faz, o que é composição, o que é arranjo e como se processa o trabalho de ensaiar uma obra, além da abordagem de aspectos técnicos e estéticos. Durante o ensaio, de forma informal, o público será convidado a interagir com os músicos no palco, como em um bate-papo”, comenta o regente Rui Carvalho.

Parcerias musicais

A Amazonas Band se destaca na cena nacional por proporcionar espetáculos do mais alto nível à plateia de Manaus, apresentando-se com artistas de renome. Entre eles, vale destacar os shows com a cantora Leila Pinheiro, que possui mais de 40 anos de carreira e foi responsável pela apresentação de encerramento do Amazonas Green Jazz Festival, em 2022, além do saxofonista de jazz, compositor, arranjador e líder de big band em Los Angeles, Bob Mintzer.

Também dividiram o palco com a band amazonense o instrumentista norte-americano Ed Sarath; o sax soprano paulista Marcelo Coelho, que é PhD em música; um dos maiores trombonistas do mundo, John Fedchock; o pianista americano Dave Hanson; o saxofonista americano de jazz James Sidney Greene Jr; entre muitos outros.

Regente

Já o regente Rui Carvalho é português, mas mora em Manaus desde 2001 quando foi convidado pela Secretaria de Cultura para dirigir a Amazonas Band. Ele iniciou a carreira na década de 1970, na Suécia, com os estudos sobre música. Lá, Rui atuou como baterista e se apresentou com grandes artistas.

Em 1978, Rui Carvalho veio morar em São Paulo, onde atuou com diversos grupos e gêneros. A partir dos anos 1990, Rui Carvalho passou a se dedicar aos estudos dos arranjos e teve o seu primeiro trabalho publicado nos Estados Unidos, em 2000.

Como educador, ele coordenou o Curso de Percussão do Conservatório de Tatuí (SP) e, em Manaus, foi coordenador de Inspeção da Qualidade do Ensino Musical na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em 2002. Também organizou um bacharelado para Música Popular, que foi aprovado pelo Ministério da Educação (MEC), em 2002. Além disso, tem doutorado em Música pela Universidade de Campinas (Unicamp), com uma tese inédita sobre o Boi-Bumbá de Parintins.

Atualmente, Rui Carvalho é um dos principais regentes do país, com carreira reconhecida por grandes artistas mundiais, além de ser o diretor artístico do Amazonas Green Jazz Festival.

