AMA 2022: Anitta é ‘Melhor Artista Latina’, faz história e protagoniza discurso poderoso

A noite foi DELA! Anitta foi a grande vencedora do prêmio “Melhor Artista Latina” no “American Music Awards 2022”. A cantora fez história ontem (20), ao ser a primeira brasileira a levar pra casa a estatueta da premiação norte-americana.

A “Garota do Rio” recebeu o prêmio das mãos de Ellie Goulding e fez um discurso poderoso agradecendo aos seus fãs, sua família, equipe, e também a si mesma. “Eu quero dizer, em primeiro lugar, muito obrigada a todos os meus fãs. Sem vocês, sem todo meu país, o Brasil, eu não estaria aqui hoje. É a primeira vez de uma brasileira ganhando aqui! Em segundo lugar, queria agradecer à minha equipe e minha família. E muito obrigada a mim mesma, que trabalhei tão duro também”, iniciou ela.

Na sequência, Anitta reconheceu o talento de outras artistas que disputavam a estatueta com ela – Becky G, Kali Uchis, Karol G e a motomami, Rosália. “Esse prêmio é também para as outras indicadas que eu amo tanto, Becky G, minha amiga, que eu a amo tanto, ela merece tudo. Também às outras indicadas, Rosalía, todas… Não há vencedor se não há outras pessoas percorrendo esse caminho conosco. Muito obrigada!”, concluiu a estrela.

Mas não parou por aí… A cantora ainda fez uma performance perfeita de “Envolver“, e ainda chamou a rapper Missy Elliot para uma apresentação icônica de “Lobby“, hit da versão deluxe do álbum “Versions of Me“. Anitta abriu a performance envolvendo todo mundo! Em um pretinho nada básico, ela levou as luzes da cidade para o palco da cerimônia e arrasou na coreografia – acompanhada de dançarinos belíssimos. Já para apresentar “Lobby”, feat com a norte-americana, a artista montou a entrada de um hotel no “AMA”. Pensam que acabou? A dupla dançou muito e incendiou o palco – literalmente!

O reconhecimento de Anitta vem após um sucesso estrondoso fora do Brasil, que se consolidou com sua vitória de “Melhor Clipe Latino” por “Envolver” no VMA, e a de “Melhor Artista Latino” no EMA. Lançado há pouco mais de um ano, o hit “Envolver” consagrou a brasileira no mercado internacional. Em março de 2022, a faixa viralizou com a dança que ficou conhecida como “El Paso de Anitta”. Com o sucesso, a música alcançou o primeiro lugar no Spotify Global, com 7,2 milhões de streams em um único dia. Além de quebrar uma penca de recordes, a canção ainda garantiu um lugar na “Billboard Hot 100“.

Na última semana, Anitta também entrou na lista do “Oscar” da música. A nossa garota do Rio foi indicada pela primeira vez em sua carreira ao “Grammy“, e disputa o cobiçado gramofone com nomes como Måneskin, Omar Apollo, Samara Joy e Wet Leg. A cantora concorre como “Artista Revelação”, uma das categorias mais importantes da cerimônia, que acontece em fevereiro do próximo ano.

Com informações de Hugo Gloss