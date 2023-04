‘Altas Horas’ estreia Palco Rita Lee e a ‘rainha do rock’ se anima ao ver programa em casa

Novo cenário foi inaugurado ontem (15), com presença de famosos, amigos e família da artista em uma grande homenagem

João Lee, filho do meio de Rita, postou um vídeo da artista com os olhos vidrados na telinha e emocionada com as homenagens. Roberto de Carvalho, músico e marido de Rita, também compartilhou a reação da nossa rainha do rock.

Em um programa dedicado à cantora, Beto Lee (filho de Rita Lee), Céu, Fernanda Abreu, Luísa Sonza, Manu Gavassi, Paula Tolejar, Paulo Ricardo, Tiago Iorc, Tico Santa Cruz, Tom Zé e Zezé Motta foram os artistas escolhidos para inaugurar o palco.

Lá, eles apresentaram números musicais com hits da carreira de Rita, como “Amor e Sexo”, “Chega Mais”, “Jardins da Babilônia”, “Esse Tal de Rock and Roll”, “Agora Só Falta Você”, “Mamãe Natureza”, “Mania de Você”, “2001” e “Saúde”.

Beto Lee, filho de Rita Lee, junto à antiga banda da mãe – encarregada ainda da base musical de alguns convidados -, apresentou “Orra Meu”. Serginho Groisman relembrou uma série de passagens da cantora pelo programa, em especial em 2020, na estreia do Altas Horas. O programa chegou ao fim com todos os convidados e a plateia cantando o hit “Lança Perfume”.

Céu, uma das convidadas, revelou: “Se eu estou aqui é por conta dessa mutante, que aprontou tanto em nossas vidas e fala tanto aos nossos corações. E se o feminismo existe, é porque Rita estava ali praticando”.

Luísa Sonza concordou: “Eu, como artista e como mulher, já falei para ela o quanto ela foi e é importante para a gente. Por ter sido disruptiva e corajosa, por fazer o que queria fazer”.

Paulo Ricardo também contou sua relação intensa com os Mutantes. Ele ainda afirmou que Rita é um dos motivos por ele ter seguido a carreira na música: “Aos 6 anos eu me apaixonei pelos Mutantes. Aos 11 eu pirei com um Fruto Proibido. Foi o primeiro show que fui ver sozinho, sem os meus pais e eu falei: ‘Quero fazer isso da vida’. Anos depois, eu fui ter aula de baixo com o Lee. E falava: ‘Eu quero saber tudo, me conta tudo’. Eu não queria aula de baixo, queria era saber das fofocas da turnê, como é que era…”

Com informações do gshow