‘Acústico MTV’ vai voltar; Manu Gavassi fará releitura de “Fruto proibido” da Rita Lee

Um dos formatos mais elogiados da MTV, o Acústico voltará neste ano com um projeto especial: Manu Gavassi vai cantar o disco Fruto Proibido, clássico de Rita Lee lançado em 1975. A gravação aconteceu na noite de ontem (1), e o lançamento ocorre em breve, como um original do Paramount+.

Paulistana, capricorniana, artista multifacetada, compositora, atriz, cantora, apresentadora do MTV Miaw 2020, maior vencedora da premiação em 2022 e com mais um MTV EMA (de melhor artista brasileira de 2021) para a conta, Manu Gavassi prestará uma grande homenagem a uma das maiores e mais icônicas artistas musicais brasileiras de todos os tempos, Rita Lee.

“Quando tive a ideia de prestar uma homenagem para Fruto Proibido, eu não fazia ideia do quão divertido se transformaria esse Acústico MTV. Todo o processo, desde o cenário, até a escolha da banda –formada somente por mulheres– e os ensaios, foi tudo meio mágico”, elogiou Manu em comunicado à imprensa.

“É louco pensar que a Rita Lee tinha a minha idade quando escreveu essas músicas (há mais de 47 anos), e acho que me identifiquei tanto com essas palavras nesse momento da minha vida não por acaso. Esse é um projeto definitivamente especial pra mim”, afirmou.

Quarto álbum de estúdio de Rita Lee, o segundo com a banda Tutti Frutti, Fruto Proibido contava com sucessos como Agora Só Falta Você, Esse Tal de Roque Enrow, Ovelha Negra e Luz Del Fuego. A revista Rolling Stone elegeu a gravação como o 16º melhor disco brasileiro de todos os tempos.

No mundo todo, o formato Acústico já rendeu mais de 100 shows. Na última década, nomes como Tony Bennett e Lady Gaga, BTS e Miley Cyrus gravarão versões desplugadas de seus sucessos.

O primeiro “Acústico MTV” foi o do Barão Vermelho, em 1991. Depois vieram outros com repercussão significativa, como o da Legião Urbana e o dos Titãs. Em 2000, a MTV lançou os programas do Capital Inicial, do Art Popular e do Lulu Santos. O projeto seguiu até 2007, com Sandy & Junior e Paulinho da Viola. Após uma pausa, voltou em 2010 novamente com Lulu Santos. Em 2011, foi a vez de Arnaldo Antunes. E Tiago Iorc encerrou com uma edição em 2019.

A antiga MTV Brasil também gravou em 2001 um Acústico com Roberto Carlos. Mas o cantor, contratado da Globo para os especiais de fim de ano, não foi liberado para aparecer na TV rival, e o projeto não pôde ser exibido.

Com informações do Uol e Yahoo