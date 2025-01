A antipatia de Jair Bolsonaro (PL) é outro empecilho. Ele atribui sua derrota na eleição ao episódio da perseguição. Uma entrevista de Zambelli criticando a ida do ex-presidente para os Estados Unidos também contribuiu para complicar a relação entre ambos.

A aspiração de Zambelli ocorreu quando os cargos de liderança pareciam encaminhados. A direita conservadora é capitaneada pelo PL e há três cargos para atuação: líder do partido, líder da minoria e líder da oposição.

Líder do PL – Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ);

A tentativa de Zambelli mexe com os planos políticos de uma colega. Caroline de Toni é atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça e ganhou respeito da direita ao aprovar projetos conservadores.

Marcada pela fama de não agregadora, Zambelli tentou um acordo com De Toni. Evitar brigas é importante para não alimentar a pecha de política egoísta que paira sobre Zambelli.

Ela ofereceu a vice-liderança da minoria a De Toni. O cargo sequer existe e a proposta não foi aceita, conforme apuração do UOL.

Deputados do bolsonarismo raiz estão ao lado de Zambelli. Eles ressaltam que a direita pretende ser mais combativa a partir deste ano, já mirando nas eleições de 2026.

Zambelli é conhecida pela postura agressiva. O alcance nas redes sociais, com 6,2 milhões de seguidores somando Instagram e X, é outro ativo dela.

Os grandes anúncios da direita acontecem com deputados reunidos no salão verde. Trata-se do espaço da Câmara para entrevistas sobre temas importantes.