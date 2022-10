Wilson Lima venceu em nove dos dez maiores colégios eleitorais do Amazonas

Governador venceu nos três primeiros maiores colégios eleitorais: Manaus, Mancapuru e Parintins

No primeiro turno das eleições deste ano, realizada neste domingo (2), o candidato à reeleição para o Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), venceu em nove dos dez maiores colégios eleitorais do Amazonas. Somente nos três primeiros colégios eleitorais – Manaus, Parintins e Manacapuru, Wilson somou mais de 423 mil votos.

Em Manaus, Wilson Lima obteve mais de 367,9 mil votos (34%), duas vezes mais que seu adversário, Eduardo Braga, que na capital ficou em 4º lugar na preferência dos eleitores. Braga teve apenas 13% dos votos em Manaus (141 mil). Os dados foram consolidados pelo portal G1.

No município de Parintins, Wilson Lima obteve uma diferença de mais de 10,6 mil votos em relação ao segundo colocado. O candidato do União Brasil venceu com 54% dos votos (27.7 mil), mesmo sem o apoio político do prefeito do município, Bi Garcia, que apoia o ex-governador Eduardo Braga.

Também sem o apoio do prefeito de Manacapuru, Beto D’Angelo, que também apoiou o segundo colocado no pleito, Wilson Lima venceu com quase 11 mil votos de diferença. O atual governador tem 54% (28,2 mil) da preferência dos eleitores.

Wilson Lima também foi o mais votado em Coari (63%), Tefé (64%), Tabatinga (58%), Maués (54%), Iranduba (47%), Manicoré (61%) e Humaitá (63%). Em Itacoatiara, a diferença entre Wilson e Braga é de pouco mais de um ponto percentual, cerca de 860 votos.