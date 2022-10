Wilson Lima diz que ‘confia na capacidade de decisão do povo’ ao votar hoje pela manhã

O candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil), declarou, na manhã de HOJE (2), de outubro, que confia na decisão do povo e ressaltou realizações do seu primeiro mandato. Acompanhado da primeira-dama, Tayana Lima e dos filhos Úrsula, Hugo e Maria Antonella, Wilson votou na Escola Estadual Sant’Ana, no Aleixo, zona centro-sul.

Wilson afirmou que, diferentemente dos adversários, fez uma campanha propositiva e prestou contas dos seus três anos e 10 meses de gestão. “A gente confia na decisão do povo e o que a gente está fazendo é trabalhar, fazer nossas entregas e cumprir a missão de trabalhar para melhorar a vida das pessoas”, disse.

Entre os avanços do seu governo, Wilson ressaltou o Auxílio Estadual permanente para 300 mil famílias, o passe livre estudantil para todos os estudantes das redes estadual e municipal da capital, a implantação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no interior e a ampliação da rede de restaurantes populares Prato Cheio, que passou de sete para 44.

Wilson lidera todas as pesquisas de intenções de voto, que também apontam vitória do atual governador no segundo turno. Nos levantamentos do Direto ao Ponto e da Pontual Pesquisas, divulgados na sexta-feira (30), Wilson lidera com 40% e 39% dos votos válidos, respectivamente.

