Wilson apresenta 21 propostas para a Cultura e Economia Criativa e recebe apoio de conselheiros do setor

O candidato à reeleição para o Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), apresentou 21 propostas de seu plano de governo para representantes do Conselho Estadual de Cultura (Conec), hoje (27/10). Em reunião no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus, o governador recebeu o apoio de integrantes do Conec.

Há mais de dez anos sem atividades, o Conec foi reaberto por iniciativa de Wilson como parte do programa +Cultura. Os 22 integrantes do conselho são representantes dos segmentos de Teatro, Dança, Circo, Música, Literatura, Artes Visuais e Novas Mídias, Audiovisual, Cultura Popular de Matriz Ibérica, Cultura Indígena, Cultura Afrodescendente, Folclore e Carnaval.

Entre as propostas, Wilson vai financiar, por meio de parceria com o Governo Federal e órgãos de financiamento, a produção criativa e capacitação dos profissionais. No primeiro mandando, o candidato do União Brasil destinou, somente em recursos estaduais, R$ 14 milhões em editais nessa área.

Wilson se comprometeu em fornecer assessoria técnica para capacitar os artistas para que apresentem projetos de acordo com as exigências dos próximos editais do Estado, que estão previstos no plano de governo.

Wilson também vai estimular a cultura no interior com a criação do Mapa da Cultura, com a organização do calendário cultural do estado e a criação de um circuito de visitações turísticas.

Reeleito, o atual governador vai continuar fortalecendo o desfile das Escolas de Samba, o Festival Folclórico de Parintins, Festival de Ópera, Cirandas de Manacapuru, Programação de Natal e Expedição Cultural.

Estiveram presentes no encontro Everaldo Barbosa, conselheiro de Música; Elson Rocha, conselheiro de Folclore e Carnaval; Mestre Camaleão, conselheiro de Cultura Afro; Vanderlei Pinheiro, conselheiro do Circo; Naiá Leide, musicista e produtora cultural; Gabriel Dantas, maestro e músico; Jordânia Damasceno, conselheira de Cultura de Teatro; Mestre Neto, presidente da Federação Amazonense de Capoeira; Manuel Passos, produtor e cantor; e Jonatan Gonzales, presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais.

Além declararem apoio ao candidato do União Brasil, os conselheiros apresentaram um Manifesto do Movimento Cultural. Wilson vai avaliar as demandas para incluir as sugestões pertinentes que ainda não constam no plano de governo.