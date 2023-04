Whindersson Nunes vence polonês por nocaute técnico e se prepara para próximo combate

O comediante venceu a luta em Londres por nocaute técnico após três quedas do rival. Este é o primeiro campeonato de boxe de Whindersson Nunes

O humorista Whindersson Nunes estreou hoje (22), com vitória no High Stakes, torneio internacional de boxe entre influenciadores. A competição aconteceu em Londres, na Inglaterra. Ele venceu a luta contra o rapper polonês Filip “Filipek” Marcinek no segundo round por nocaute técnico após três quedas do rival.

O comediante voltou aos ringues pouco mais de um ano depois de sua luta com Popó, tetracampeão Mundial de boxe. “Eu falei que o palhaço ia pegar ele. O palhaço pegou”, afirmou Whindersson, em vídeo, após o final da luta.

Dentre os convidados, Whindersson é o competidor mais popular nas redes sociais, com mais de 150 milhões de seguidores nas principais plataformas. Jully Poca, brasileira que lutou (e também ganhou) no card feminino, aparece com 4,2 milhões de inscritos. Ao todo, são mais de 210 milhões de pessoas que acompanham os participantes do campeonato.

“Eu parei minha carreira toda para me dedicar a isso. Estou focado, tenho que me dedicar, o Brasil estará me vendo”, declarou Nunes em uma das conferências de promoção do combate.

Na próxima rodada, que acontecerá no dia 3 de junho, Whindersson enfrentará King Kenny, que venceu My Mate Nate também por nocaute técnico hoje (22), em Londres

Com informações do Metrópoles