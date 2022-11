Vitória nas urnas e no Spotify também; Lula emplaca 11 faixas contra 2 de Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou Jair Bolsonaro (PL) nas urnas no último domingo e se tornou presidente do Brasil no último domingo. Assim como nas urnas, o desempenho do petista também foi superior no Spotify.

Na plataforma de música, de acordo com atualização de ontem, pelo menos 13 músicas tiveram desempenhos inflados pelo clima da eleição. 11 dessas faixas foram escritas em apoio ao presidente eleito Lula ou ligadas a ele durante a campanha, enquanto duas tinham correlação com Bolsonaro.

“Tá na hora do Jair ir embora”, escrita e cantada por Juliano Maderada e Tiago Doidão, alcançou o primeiro lugar com mais de 1,4 milhões de reproduções. Na atualização anterior, no domingo pela manhã, a faixa estava em 40°.

Na semana passada, a música figurava no top 50 das músicas virais, outra lista disputada do Spotify, que elenca as músicas mais compartilhadas nas redes sociais.

Outras músicas em apoio ao petista que alcançaram o top 200 foram: “Lula Lá no Funk (O Pai Tá On)” em 20ª, “Lula Lá 2022” em 26ª, “Lula Lá no Funk 150 Bpm” em 65ª, “Tô Com Saudade do Tempo de Lula” em 82ª, “Sem Medo de Ser Feliz” em 92ª, “Lula É a Tropa do 13” em 135ª e “Lambadão do 13” em 157ª.

As músicas “Vai Dar PT”, cantada por Leo Santana, “Apesar de Você”, clássico de Chico Buarque, e “Vermelho”, hit de Gloria Groove, não foram compostas pensando na eleição, mas foram apropriadas pelos eleitores de Lula. Como consequência, ficaram entre as mais ouvidas.

“Vai dar PT”, que estava fora do top 200, retornou à lista em duas posições: a versão ao vivo em 33ª e a gravação em estúdio na posição 120. Quem também retornou à lista foi “Apesar de Você”, que figurou em 67ª. Já “Vermelho” subiu 56 posições e se tornou a 78ª mais ouvida.

Do lado de Jair Bolsonaro, duas músicas alcançaram o top 200. O jingle oficial da campanha, “Capitão do Povo”, composta pela dupla sertaneja Mateus e Cristiano, subiu 50 posições e alcançou o 45ª do top 200. Já “É o Mito” voltou à lista na posição 112.

Nova atualização

Na manhã de ontem (1), o Spotify atualizou a lista das 200 músicas mais ouvidas. Pelo menos seis músicas ligadas ao presidente eleito seguem entre as canções mais executadas da plataforma.

“Tá na Hora do Jair Já Ir Embora” segue com alto desempenho e aparece em 2ª lugar. Outras que ainda aparecem são: Lula Lá no Funk (O Pai Tá On) em 78ª, “Vermelho” em 79ª, “Apesar De Você” em 88ª, “Lula Lá 2022” em 92ª, “Vai Dar PT” em 144ª.

As músicas ligadas a campanha de Bolsonaro saíram da lista

