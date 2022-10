Vacinação contra febre aftosa é prorrogada pela segunda vez no Amazonas, anuncia Adaf

Estimativa é que 80 mil doses do imunizante cheguem ao Amazonas, quantidade suficiente para garantir a cobertura vacinal do rebanho ainda não imunizado

Com a previsão de chegada de um lote de 80 mil doses de vacina ao Amazonas, hoje (5), a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Adaf) alerta os produtores de 41 municípios do Estado que viabilizem a imunização dos seus rebanhos contra a febre aftosa e evitem multas e outras penalidades. A segunda etapa da campanha de vacinação contra a doença acontece, tradicionalmente, entre os meses de julho e agosto, mas está sendo prorrogada, pela segunda vez, em face da escassez de imunizantes nas casas agropecuárias privadas.

Com a extensão do prazo, a campanha que se encerraria no dia 29 de setembro seguirá até o dia 14 de outubro, data limite também para a notificação da vacinação junto à autarquia. A prorrogação foi autorizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) após pleito dos criadores de bovinos e bubalinos, de até 24 meses, junto à Adaf.

“Foi identificado muitos produtores procurando comprar vacina, mas os laboratórios não enviaram a tempo. Essas vacinas estão chegando em Manaus hoje, e já estarão sendo comercializadas aos produtores rurais que poderão fazer a aquisição e a declaração da vacinação até o dia 14 de outubro”, destacou o diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo.

Até o momento, segundo dados parciais da Gerência de Defesa Animal (GDA), 55% dos 230 mil animais em idade vacinal já foram imunizados nos 41 municípios alvos da campanha. Dos 10,9 mil produtores envolvidos nesta fase, 49,1% já comunicaram a imunização dos seus rebanhos em um dos escritórios da Adaf. Para Alexandre, o índice ainda não representa o total de imunizações já realizadas no Estado.

“Temos convicção de que este número é um pouco maior em decorrência da não declaração da vacinação de alguns animais, mas com a nova data, nós estamos ampliando a informação para que os produtores possam cumprir com esse novo prazo, e que possamos garantir a imunidade (sic) de todo o rebanho contra a febre aftosa no Estado do Amazonas”, enfatizou.

Nesta etapa a vacinação contempla os municípios de Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará, Urucurituba.

Compra da vacina

Para ter acesso ao imunizante, os produtores precisam buscar um dos postos do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) ou as casas agropecuárias particulares cadastradas junto à Adaf.

Aqueles que deixarem de realizar a imunização obrigatória estarão sujeitos ao pagamento de multa no valor de R$ 40 por animal, mais R$ 300 por propriedade.

A doença

A Febre Aftosa (FA) é uma doença causada por um vírus de RNA da família Picornaviridae e do gênero Apthovirus altamente contagioso, que acomete bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos e outros animais de cascos fendidos. A transmissão acontece principalmente por via respiratória ou por contato direto ou indireto com animais infectados.

Entre os sintomas da doença estão febre e lesões na boca, narinas, focinho, patas ou tetas. Sinais clínicos como perda de apetite, salivação excessiva, diminuição da produção de leite, e dificuldade de locomoção devem acender o alerta entre os criadores.

A Adaf orienta que casos suspeitos de Febre Aftosa sejam comunicados imediatamente à Gerência de Defesa Animal (GDA) da Agência de Defesa, por meio do número (92) 99255-5409.

Com informações da assessoria