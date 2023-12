Médicos aceitam proposta de Wilson Lima e retomam serviços de saúde em todo estado

Representantes da categoria aceitaram o cronograma proposto pelo governador para pagamentos atrasados dos meses de setembro a dezembro

Após acordo firmado hoje (7), com o governador Wilson Lima, os representantes das empresas médicas prestadoras de serviço para a rede pública de Saúde retomaram 100% dos atendimentos nas unidades estaduais de Manaus e interior. Os médicos aceitaram a proposta oferecida pelo chefe do executivo estadual e um cronograma para o pagamento de repasses pendentes foi estabelecido.

Participaram da reunião 15 representantes de empresas médicas que atuam na rede estadual de Saúde, além dos deputados estaduais Mayara Pinheiro, George Lins e Dr. Gomes, que integram a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e o líder do governo na Casa Legislativa, Felipe Souza.

No dia 5 de dezembro o Estado já havia quitado parte dos pagamentos referentes ao mês de agosto de 2023. Segundo proposta apresentada pelo governador, os repasses de três empresas que haviam ficado de fora desse primeiro pagamento serão liquidados no dia 14 de dezembro.

Já os repasses referentes ao mês de setembro serão quitados no dia 21 de dezembro. Os valores correspondentes aos pagamentos pendentes dos serviços prestados no mês de outubro serão liquidados no dia 21 de janeiro.

Com relação aos meses de novembro e dezembro de 2023, o governador destacou que será preciso avaliar a previsão de receita do Estado para 2024 e pré-estabeleceu novas reuniões nos meses de janeiro e fevereiro para discutir possíveis datas.

Wilson Lima se comprometeu, ainda, a sanar pendências financeiras com as empresas médicas dos anos de 2021 e 2022 a partir de março de 2024, parcelado os valores em cinco vezes.

“O Estado do Amazonas teve dificuldades nesse período de estiagem severa, isso comprometeu muito a arrecadação e algumas previsões que haviam sido feitas. A gente reuniu aqui com as cooperativas para estabelecer um cronograma de pagamento para que esses profissionais para que esses profissionais possam receber esses proventos, esses salários”, explicou Lima.

Segundo os representantes da categoria, a intenção do encontro foi chegar a um acordo benéfico para ambas as partes e agradeceram a proposta apresentada por Wilson Lima. “Agradecemos ao governador, que nos recebeu e foi possível de fato apresentar as nossas demandas. Ouvimos tudo o que o governo poderia fazer nesse primeiro momento para atender essas necessidades e assumimos também o compromisso de retorno às nossas atividades ambulatoriais e eletivas “, disse o clínico geral Victor Hugo Barros.

A neurocirurgiã Cecília Granjeiro também destacou o resultado positivo do encontro. “Realmente, a reunião foi muito positiva, conseguimos conversar de uma forma muito tranquila, muito proveitosa e chegamos também a um acordo final”.

Para a deputada Mayara Pinheiro, a rápida resposta dada aos profissionais contribuiu para que o impasse fosse solucionado. “O importante é que o governador, que é o chefe maior do Estado, está chancelando esse compromisso, que prontamente foi acatado pelas cooperativas, e agora a população vai ter de novo esses trabalhadores que são de suma importância na assistência de saúde para a população”, disse Pinheiro.

Os secretários estaduais Anoar Samad (Saúde), Flávio Antony (Casa Civil) e Sérgio Litaiff (de Governo) também estiveram na reunião junto a técnicos da Secretaria de Fazenda (Sefaz), designados pelo secretário de Estado Fazenda, Alex Del Giglio, que trabalhou na construção das condições orçamentárias para o estabelecimento do cronograma de pagamentos.

O secretário de Saúde, Anoar Samad, que conduzia as tratativas com a categoria, reforçou o reestabelecimento total dos atendimentos. “Eles já estão voltando imediatamente. Esse é o compromisso deles”, finalizou.

Com informações da Secom