União Brasil se afasta de vez do PSDB e descarta aliança em seis estados

O partido União Brasil, atualmente um dos maiores do País, já descarta completamente qualquer aliança com o PSDB para as eleições deste ano, tanto em candidatura presidencial quanto nos Estados.

O deputado Luciano Bivar (PE), presidente nacional do União Brasil, confirmou ao Diário do Poder, na manhã desta quinta-feira (9), que seu partido não poderá apoiar projetos eleitorais tucanos em seis Estados, incluindo São Paulo.

As diferenças entre o União Brasil e o PSDB ficaram ainda mais evidentes quando Bivar recebeu o governador tucano de São Paulo, Rodrigo Garcia, em seu gabinete na 1ª Secretaria da Câmara.

“Lamentavelmente esta conversa não prosperou”, resumiu Bivar, que há décadas empunha a bandeira do Imposto Único no País, mas ouviu de Garcia total discordância da sua tese. A defesa do Imposto Único “é condição fundamental para o Projeto Brasil”, afirmou Bivar após a reunião.

Além de São Paulo, havia tratativas de aliança entre os dois partidos no Espírito Santo, na Paraíba e em Minas Gerais, Rio Grande do Sule Santa Catarina. As dificuldades do PSDB também envolvem o MDB de Simone Tebet, pré-candidata a presidente. As executivas estaduais do MDB, como a do Rioo Grade do Sul, têm se recusado a abrir mão de candidaturas majoritárias e favor de nomes tucanos.

*Com Diário do Poder