TSE recebeu pedidos de reforço das forças federais para segundo turno

Pelo menos sete estados acionaram o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo apoio de “forças federais” para atuar no segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro.

As principais justificativas para esses pedidos ao TSE foram relacionados à segurança e, também, à dificuldade em relação às zonas eleitorais como, por exemplo, segurança no transporte das urnas.

No Rio de Janeiro, a justificativa para o pedido de reforço está na insegurança sobretudo na atuação de milícias.

De acordo com a lei, a ajuda da Força Nacional de Segurança (FNS) ou das Forças Armadas pode ser solicitada pelos juízes eleitorais sempre que for necessário assegurar o direito do eleitorado de exercer a cidadania por meio do voto e escolher representantes com tranquilidade.

Até o momento 222 municípios que já solicitaram esse reforço, mas o número pode aumentar até o dia 30 de outubro.

Estados que solicitaram o apoio: Ceará; Tocantins; Pará; Rio de Janeiro; Mato Grosso do Sul; Maranhão e Mato Grosso.

*Com assessoria