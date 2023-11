Startup amazonense propõe soluções para reduzir taxas de condomínio em Manaus

A terceira edição do ‘Communy Innovation 23’, vai promover amanhã e sábado workshops e palestras sobre temas de interesse de síndicos e condôminos

Em meio aos desafios enfrentados pelos condomínios em Manaus, as taxas internas de administração emergem como uma das principais vilãs, não apenas para os síndicos, mas também para quem mora ou trabalha nestes locais, setor em pleno crescimento da economia e da sociedade que movimenta, entre administração e serviços, cerca de R$ 30 milhões por ano na cidade.

De acordo com dados da Communy, startup amazonense que atua na modernização e gestão de 156 condomínios em Manaus, São Paulo, Recife e Fortaleza, a capital amazonense tem hoje mais de mil condomínios oficialmente registrados e o índice de inadimplência das taxas de condomínio na cidade varia entre 30% a 35%, de acordo com o período do ano e com forte tendência de aumentar ainda mais nos meses de novembro e dezembro, resultando em impactos diretos na sustentabilidade financeira dessas comunidades e principalmente, no bolso de milhares de pessoas.

Para reduzir não apenas a inadimplência, mas também os valores cobrados nas taxas, o CEO da Communy, Pedro Cavalcante, aponta para a necessidade urgente dos condomínios investirem em soluções tecnológicas e ferramentas que possam otimizar a organização financeira, a comunicação interna e que possam tornar as gestões mais eficientes e transparentes.

“Com medidas simples como a digitalização da documentação, negociação de taxas bancárias, automação e leitura facial dos moradores, visitantes, entregadores e de placas de carros, por exemplo, a economia para os proprietários e locadores de imóveis pode chegar a quase R$ 10 mil, por mês, de acordo com o tamanho e demanda do condomínio”, explicou Cavalcante.

Innovation

Para debater estas e outras soluções que tem reflexo direto na economia, na vida de milhares de pessoas e de toda a cadeia produtiva relacionada com o segmento, acontece amanhã e sábado (dias 24 e 25), no Centro de Convenções do Studio 5, em Manaus, a terceira edição do ‘Communy Innovation 23’, evento pioneiro com uma ampla programação de workshops e palestras para conectar síndicos, gestores, moradores e a sociedade, com empresas e tecnologias voltadas para inovação, práticas transformadoras e novas oportunidades no setor.

Com o tema “Condomínios Inteligentes: Transformando o Presente, Construindo o Futuro”, o evento tem entrada gratuita. Outro destaque da programação são as concessionárias Amazonas Energia, Águas de Manaus e Cigás, que estarão presentes no local para negociar diretamente com os consumidores e síndicos.

“Com a pandemia, as pessoas perceberam que os condomínios, principalmente os residenciais, se transformaram e hoje não são apenas a ‘casa’, mas também os escritórios de trabalho, de reuniões, local de entretenimento e de lazer para muita gente. É uma demanda muito grande por novos serviços que precisam de toda uma rede de suporte, de profissionais capacitados para atender e de custos acessíveis para uma parcela cada vez maior da população que vai optar por este modelo”, acrescentou Pedro Cavalcante.

SERVIÇO:

O quê: Communy Innovation 23

Quando: Sexta e sábado (dias 24 e 25)

Onde: Studio 5 (Av. Rodrigo Otávio, 3555)

Quanto: Gratuito (https://www.sympla.com.br/evento/communy-innovation-23/2121740)

