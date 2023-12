Blade Runner: Picape elétrica de Musk é mais rápida que Porsche e começa a ser entregue

O empresário Elon Musk começou a entregar nesta semana, as primeiras unidades da Cybertruck, uma picape futurista elétrica da Tesla, cujo design foi apresentado há quatro anos.

O Cybertruck foi apresentado em novembro de 2019. Na época, o assunto viralizou, pois durante um teste de resistência da picape, foi jogada uma bola de ferro no vidro do passageiro e ele ficou todo estilhaçado. Nesta quinta, refizeram o teste com uma bola de beisebol e o vidro ficou intacto.

A demora para o início da produção da picape, de acordo com Musk, teve relação com escassez no fornecimento de componentes. Fontes da indústria também citam que havia falhas no projeto inicial e que a empresa foi melhorando-o com o tempo.

“É muito raro um produto aparecer que os especialistas diziam ser impossível (…) Acredito que seja nosso melhor produto. Será algo único nas estradas. Finalmente, o futuro parecerá com o futuro”, comemora Elon Musk, CEO da Tesla.

Características

A Cybertruck é uma picape elétrica com visual futurista inspirado no filme “Blade Runner”. Tem um design angular, uniformemente cinza e feito de placas planas de aço inoxidável.

A picape elétrica tem como diferencial ser rápida: superou um Porsche 911, indo de 0 a 100 km/h em 2,6 segundos, enquanto rebocava um modelo do esportivo.

Ela também é descrita como robusta. Em um vídeo, a Tesla diz que o Cybertruck superou os concorrentes Rivian e F-150 no carregamento de peso, aguentando até 5 toneladas de reboque.

A resistência é outra característica prometida pela Tesla. A carroceria recebeu disparos de metralhadora calibre 45 e armas calibre 9 mm e não foi furada.

Modelos e preços

O modelo básico do Cybertruck custa US$ 60.990 (cerca de R$ 300 mil), tem autonomia de 402 km e velocidade máxima de 180 km/h (disponível apenas em 2025).

O modelo intermediário custa US$ 79.990 (cerca de R$ 394 mil), tem autonomia de 547 km e velocidade máxima de 180 km/h (já disponível nos EUA)

O modelo mais caro, Cyberbeast, custa US$ 99.990 (cerca de R$ 493 mil), tem autonomia de 514 km e velocidade máxima de 209 km/h (já disponível nos EUA). Modelo consegue rebocar até 5 toneladas.

Mercado e repercussão

Entrega de unidades do Cybertruck ocorre em um momento em que já tem picapes elétricas no mercado. Nos EUA, ele é dominado pela Rivian; lá, tem uma versão da F-150, chamada Lightning, também elétrica, que custa US$ 50 mil (cerca de R$ 246 mil)

“Parece legal, mas é extremamente difícil fabricar com sucesso”, disse Art Wheaton, especialista em indústrias de transporte da Universidade Cornell, dos EUA.

Para ele, veículo deve ser uma espécie de chamariz para a Tesla: não deve vender muitas unidades, mas deve atrair compradores para outros veículos da marca.

Musk já revelou anteriormente que tem mais de um milhão de pedidos e espera atingir uma produção de 250.000 unidades até 2025.

Com informações da AFP