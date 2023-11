Prêmio Jaraqui Graúdo será hoje para startups e lideranças do ecossistema de inovação

A 8ª edição do Prêmio Jaraqui Graúdo, premiação anual do ecossistema de startups de Manaus, acontecerá hoje (29), a partir das 19h30, no palco principal da ExpoAmazônia Bio&TIC, que está acontecendo no Studio 5 Centro de Convenções.

O prêmio é organizado por voluntários da comunidade Jaraqui Valley para reconhecer personalidades e iniciativas voltadas aos negócios digitais. A premiação envolve 19 categorias, mas somente 18 irão a votação e acontece em três fases.

Na primeira delas, a comunidade do setor de inovação organiza uma votação aberta em que os indicados são apontados de maneira espontânea, ou seja, sem nenhuma lista de escolha. Em seguida, eles coletam as informações e fazem uma curadoria para verificar a veracidade das informações.

Na segunda fase, é eleito um comitê avaliador composto de 36 pessoas influentes em níveis regional e nacional no segmento da inovação, e novos negócios. Esse comitê fica responsável pela escolha das categorias e seleção dos finalistas de cada uma delas.

Conheça as categorias e os indicados para este ano:

1. Assessoria e Consultoria:

– Venture Hub Manaus

– Marinho Comércio Exterior

– Faço a conta

– Manaus Tech Hub

2. Empreendedor do Ano:

– Túlio Condé

– Larissa Queiroz

– Pedro Cavalcante

– Netto Santos

– Glauco Aguiar

3. Veículo de Comunicação:

– Amazon Tech Podcast

– Siatualize

– Rede Amazônica

– Portal i9Brasil

4. Reportagem do ano:

– “Além do Vale do Silício: documentário apresenta ecossistemas de inovação que existem pelo Brasil”

– “Startup projeta barco voador inspirado em veículos russos para atender Amazônia”

– “Manaus é celeiro de empresas de tecnologia e startups”

5. Espaço de Inovação:

– Casarão de Inovação

– Manaus Tech Hub

– Ocean Manaus

6. Corporate:

– Samsung

– Bemol

– TV LAR

7. Evento do Ano:

– Ocean Innovation Week

– SW Woman

– BD XP 2023

8. Incubadora:

– INUEA

– INBIOTA

– CIDE

9. Aceleradora:

– Manaus Tech Hub

– Amaz

– Venture Hub Manaus

– Innovation Studio

– Lab de Impacto

10. Mentor do ano:

– Camila Falabella

– Daniel Goettenauer

– Olinda Marinho

11. Universidade:

– UEA

– IFAM

– UFAM

12. Programa para Startups:

– Inova Amazônia

– Conexão Distrito

– Techstart

13. Instituto de Inovação:

– Sidia

– FPF Tech

– ICTS

– Conecthus

14. Investidor anjo:

– Denis Minev

– Leandro Ramis

– Daniel Goettenauer

15. Herói / Heroína do ano:

– Olinda Marinho

– Michella Lasmar

– Ísis Arébalo

– Glaucia Campos

16. Negócio de Impacto Social:

– Hermanitos

– Nobre Academia de Robótica

– Amazônia Smart Food

17. Startup do Ano:

– Navegam

– Communy

– Faço a conta

18. Startup Revelação:

– Chemical

– Nobre Academia de Robótica

– Rehearsal

– Trilha do Aprendiz

19. Personalidade do ano:

Não há votação. A comunidade escolhe uma pessoa para homenagear

SERVIÇO

O que é: Escolha melhores do ano premiação Jaraqui Valley;

Quando: Hoje, dia 29 de novembro, das 19h30 às 21h;

Onde: ExpoAmazônia Bio&TIC, no Studio 5 Centro de Convenções – Avenida Rodrigo Otávio, 355, Distrito Industrial;

Com informações da assessoria