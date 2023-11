Casarão da Inovação Cassina conquista prêmio Jaraqui Graúdo pelo 3º ano consecutivo

O Casarão da Inovação Cassina é o grande campeão do Prêmio Jaraqui Graúdo 2023, como Espaço de Inovação, pelo terceiro ano consecutivo. Administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), o Cassina recebeu, na noite de ontem (29), a premiação que aconteceu durante a Expo Amazônia Bio&Tic, realizada no Studio 5 – Centro de Convenções, no Distrito Industrial 1, zona Sul da capital.

Organizado pela comunidade Jaraqui Valley, o prêmio tem o objetivo de reconhecer as excelentes práticas no fomento de novos empreendimentos digitais em Manaus. A premiação anual tem 18 categorias e é composta por três fases distintas, sendo na terceira e última etapa, a votação conduzida pelos membros da academia Jaraqui Graúdo.

“Pelo terceiro ano consecutivo, o Casarão da Inovação Cassina recebe o prêmio Jaraqui Graúdo como reconhecimento para a prefeitura. Saber que o poder público está sendo homenageado por vocês é o mesmo que reconhecer o gestor público, na certeza de que ele está investindo no melhor. Continuem usando o Casarão, que ele vai ficar à disposição de todos vocês”, destacou o titular da Semtepi, Radyr Júnior, durante a solenidade da premiação.

Destaques

O Casarão da Inovação Cassina, além de ter sido palco de inaugurações, treinamentos, lançamentos, workshops e grandes eventos de inovação e tecnologia, também conquistou premiações regionais e internacionais, como finalista do Prêmio de Arquitetura Instituto Tomie Ohtake Akzonobel 2021 e a maquete do prédio, esculpida pelo próprio instituto, exposta no Centro Cultural de São Paulo.

Recebeu outros prêmios, como o Saint – Gobain AsBea de Arquitetura, vencedor nas categorias profissionais de “Melhor Projeto da Edição” e “Edificação Institucional”, ambos em outubro de 2022. Em agosto do mesmo ano, o espaço venceu o prêmio Oscar Niemeyer, e Masterprize, em outubro.

