‘Sofri violência judiciária’, diz Luana Piovani sobre polêmicas recentes com Pedro Scooby

Luana Piovani afirmou que sofreu violência judiciária em relação aos processos e polêmicas que tem com o ex-marido, o surfista Pedro Scooby.

Residindo em Portugal, a atriz de 46 anos passou pelo Brasil recentemente e em entrevista à repórter Fabiana Oliveira, do Domingo Espetacular, ela falou sobre processo movido pelo ex, em Portugal, para discutir a guarda e pensão dos três filhos.

“Eu sofri violência judiciária, e só fui entender depois”, desabafou Luana, que ainda afirmou que não tem nenhuma pretensão de retornar a residir em solo brasileiro.

“Não pretendo voltar a morar aqui, porque só tem quatro anos que eu estou lá. Não é fácil você largar a estabilidade de uma carreira, de uma vida pessoal já absolutamente organizada, como eu larguei, em busca de uma segurança, de uma dignidade para os meus filhos”, explicou.

Tudo na paz?

No fim do mês passado, a atriz realizou uma festinha intimista para celebrar os 11 anos de idade de Dom, seu primogênito com o surfista, e o ex-BBB marcou presença na comemoração..

A atriz compartilhou recentemente um desabafo de alívio após retornar de uma audiência. Sem entrar em muitos detalhes, Luana apenas contou que a sessão tomou um rumo surpreendente. “Vim com minha alma respirando aliviada pra casa”, declarou.

Na imagem publicada nos Stories de seu Instagram, a artista mostrou alguns detalhes do aniversário do filho e filmou Pedro Scooby sentado em uma roda de amigos e familiares reunidos em sua casa na cidade de Cascais, em Lisboa, Portugal.

Com informações do Terra