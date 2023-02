Serviço Social da FCecon acolhe e orienta pacientes com câncer

Orientações sobre benefícios previdenciários, assistenciais e acolhimento são algumas das ações oferecidas aos pacientes oncológicos, no Amazonas, pelo Serviço Social da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Em 2022, 30 mil procedimentos foram realizados no setor.

As assistentes sociais da FCecon acolhem e realizam a entrevista social com todos os pacientes que procuram o setor, onde as profissionais realizam uma escuta qualificada, por meio de diálogo, para estabelecer uma relação com o usuário, com objetivo de conhecer sua realidade social e econômica.

Direitos do paciente

Segundo a gerente do Serviço Social da FCecon, assistente social Keyth Bentes, uma das principais demandas apresentadas pelos usuários é acerca dos direitos do paciente oncológico, como os benefícios.

“Orientamos quanto aos benefícios previdenciários por incapacidade permanente ou temporária, que é uma demanda muito grande, e sobre os benefícios assistenciais, dentre eles o Benefício de Prestação Continuada (BPC)”, explica Bentes, destacando que os pacientes recebem as informações necessárias e encaminhamento aos órgãos e secretarias responsáveis pelos benefícios.

Outra constante atividade no setor é a orientação ao paciente sobre a gratuidade na tarifa do transporte público para aqueles que estão em tratamento de quimioterapia e radioterapia, garantido por lei municipal.

Outras orientações dizem respeito à isenção de imposto de renda, saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e PIS/Pasep.

Parcerias

O Serviço Social da FCecon trabalha em parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam na causa câncer, como a Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc), a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas (RFCC-AM), o Lar das Marias e o Grupo de Assistência à Criança com Câncer (Gacc).

As organizações dão suporte a pacientes, cada uma com seus projetos, e auxiliam com transporte, cestas básicas e até mesmo com moradia durante o tratamento, seguindo critérios estabelecidos pelas próprias organizações.

O Serviço Social realiza a triagem e encaminhamento dos pacientes oncológicos para as OSCs, assim como mantém contato com as representações municipais.

“Muitos dos nossos pacientes são de municípios do interior, e a maioria das cidades possui as representações municipais, que auxiliam os pacientes durante a permanência fora de seus municípios. Temos este contato com as representações, a fim de ajudar os pacientes para que recebam suporte e acolhimento”, aponta Bentes.

Doação

O Serviço Social da FCecon também recebe doações feitas por pessoas físicas, igrejas e demais instituições, e encaminha aos pacientes. Itens como kits de higiene são úteis para pacientes em vulnerabilidade.

Atendimento

O atendimento no setor ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, no Ambulatório da FCecon. Não é preciso agendar horário. Basta comparecer no local e apresentar o cartão de paciente FCecon. Além do atendimento ambulatorial, o Serviço Social realiza atendimento beira-leito nas enfermarias.

Números

Em 2022, foram realizados 30.389 procedimentos pelo Serviço Social da Fundação Cecon, entre consultas, entrevistas, atendimento para internação, visitas beira-leito, encaminhamentos, visita domiciliar, dentre outros.