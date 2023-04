Sassá avança com projeto de incentivo a atividades físicas para mulheres na Cidade Nova

O projeto do vereador Sassá da Construção beneficia cerca de sessenta mulheres que se encontram durante a semana para as aulas de funcional, zumba e ritmos

Problemas de saúde como ansiedade, depressão ou articulação não têm vez no Projeto Ana Hilda, mantido pelo vereador Sassá da Construção (PT), no Campo do Núcleo 4, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Por lá, cerca de sessenta mulheres se encontram durante a semana para as aulas de funcional, zumba e ritmos.

Ontem (29), foi dia de zumba e também de comemorar o aniversário diversas participantes com um café da manhã especial, tudo regado com muito gingado e alegria para começar o fim de semana em alto astral.

A aula começa às 6h30 da manhã após a turma fazer uma oração e os alongamentos. Depois todas caem na dança. Dona Elisete Silva, 64 anos, uma das aniversariantes, aproveitou para enfatizar o quanto o projeto Ana Hilda faz diferença na vida dela. “Eu já perdi seis quilos e me livrei de uma depressão. Esse projeto é muito bom pra nós, faça parte dessa família. Hoje eu posso dizer que estou viva”, declarou a participante.

Outra moradora que também melhorou sua qualidade de vida foi Carla Cristina, de 55 anos. “Tenho problemas de articulação, mas os exercícios me ajudam muito. Eu ainda tenho dores, mas as dores que eu tinha quase insuportáveis melhoraram sem remédio. Então venham para o funcional porque aqui você vai resolver parte dos seus problemas de depressão, de ansiedade, você vai se sentir ótima”, declarou.

Para Gorete Almeida, 52 anos, o funcional além de melhorar a saúde, também trouxe resultados estéticos.“Já emagreci dez quilos, então sejam bem-vindas ao projeto Ana Hilda, aqui é totalmente gratuito com o apoio do vereador Sassá. Temos um professor maravilhoso, atencioso com as alunas e respeitador o que é melhor”, concluiu.

A fundadora do projeto, dona Ana Hilda, se mostra orgulhosa com os resultados das participantes. “A gente começou com cinco pessoas e mais e mais mulheres foram chegando. Já vai fazer três anos e eu sou muito grata por poder ajudá-las com o apoio do Sassá da Construção Civil”, finalizou.

Para quem gostou da ideia de melhorar a qualidade vida com exercícios matinais, o professor de ritmos Estácio Guedes deixa o recado. “Vem pra cá, vem ser feliz, vamos dançar bastante zumba, bastante ritmos. Aproveita que não paga nada”.

Texto: Assessoria do vereador