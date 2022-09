Roberto Cidade reúne grande número de apoiadores e lideranças em Presidente Figueiredo

A Terra das Cachoeiras, mais uma vez, acolheu com entusiasmo a campanha de reeleição do deputado estadual Roberto Cidade (UB). Atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o parlamentar realizou atividades de campanha no município na manhã de ontem (17). Acompanhado de dezenas de apoiadores, Cidade percorreu algumas das principais ruas do município apresentando suas propostas e conversando com a população.

“É sempre bom estar em Presidente Figueiredo, conversar com as pessoas, mostrar nossas propostas e sentir o calor humano. Figueiredo é um município próximo, de grande potencial e que precisa de incentivo. Se vocês me derem mais uma oportunidade, nosso mandato estará à disposição para trabalhar ainda mais por Figueiredo. Esse é um compromisso antigo e que hoje renovo com vocês. No dia 2 de outubro é 44.555, Roberto Cidade. Muito obrigado a todos pela confiança”, disse.

As iniciativas de Roberto Cidade em favor do Presidente Figueiredo beneficiaram não apenas a sede como também comunidades do município, dentre elas a Vila de Balbina. Por intermédio dele houve a aquisição, pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), de uma ambulância para atender as demandas da Vila de Balbina e comunidades próximas, além da aquisição de implementos agrícolas para os produtores rurais.

“O deputado também apresentou nossas demandas na área de educação. Pedimos e ele nos ajudou com a retomada das obras do Centro de Educação de Tempo Integral (CETI) Maria Eva dos Santos, melhorando os espaços de educação em Presidente Figueiredo. Mais recentemente recorremos a ele sobre o pagamento do Fundeb e ele propôs a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Nós precisamos ter representantes como o deputado Cidade, que está atento ao que acontece e que busca ajudar naquilo que é possível. Sou grata a ele. Eu e minha família votamos em Roberto Cidade”, afirmou a funcionária pública, Ana Souza.

Também foram iniciativas de Cidade o requerimento encaminhado à Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) para que realizasse serviços de revitalização das vias da Comunidade Maruaga e a Lei que reconhece as cachoeiras e grutas do município de Presidente Figueiredo como Patrimônio Histórico e Cultural Material do Estado do Amazonas.

“Declarar as cachoeiras e grutas de Presidente Figueiredo como Patrimônio Histórico e Cultural faz com que essas riquezas tenham, pela lei, que ser protegidos, guardados e cuidados para que as futuras gerações tenham a oportunidade de desfrutar dessas maravilhas como hoje nós podemos. Além disso, isso permite que num futuro próximo possamos explorar com responsabilidade e de uma forma mais adequada o ecoturismo. Precisamos ter responsabilidade e um olhar cuidadoso com a nossa região. Esse é um compromisso e preocupação do nosso mandato”, reforçou Cidade.

