Rhisa será apresentada para comunidade científica da Embrapa da Amazônia Ocidental

Pesquisadores, técnicos e demais servidores da Embrapa Amazônia Ocidental terão a oportunidade de conhecer o projeto Rede de Recursos Humanos e Inteligência para a Sustentabilidade da Amazônia (Rhisa), bem como as funcionalidades da plataforma. A mobilização no Centro de Pesquisa acontecerá amanhã (6), às 9h, no auditório da unidade que fica localizada no Km 29 da Rodovia AM 010.

A apresentação será realizada pelos coordenadores da Rhisa, professores Henrique Pereira e Danilo Egle. Durante o evento, o público poderá conferir ainda os avanços da ferramenta que vem promovendo a conectividade entre os diversos públicos que atuam promovendo Ciência, Tecnologia e Inovação na Amazônia. A programação é uma iniciativa da área de Pesquisa e Desenvolvimento da unidade da Embrapa em Manaus.

A Rede Rhisa é uma iniciativa implementada pelo Instituto Acariquara com a cooperação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), apoio do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e aporte financeiro do Instituto Clima e Sociedade (ICS).

Atualmente, a Rhisa já possui mais de cem mil cadastros de pesquisadores, Institutos de Ciência e Tecnologia, além de cooperativas e associações do terceiro setor que atuam no fomento da economia e desenvolvimento de tecnologia e ações de inovação voltadas ao desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Além da plataforma, a Rhisa possui uma agência de notícias voltada exclusivamente à promoção da divulgação das iniciativas de CT&I, funcionando com uma grande vitrine para a PD&I da Amazônia.

Em dois anos, a Rhisa já foi apresentada para a comunidade científica dos 18 municípios-pólos do Amazonas e também nos Estados do Acre, Rondônia, Roraima e parte do Pará. A partir de 2023, a Rhisa chegará a Tocantins, Maranhão e Mato Grosso.

Com informações da assessoria