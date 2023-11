Fiocruz Amazônia apresenta portfólio de inovação durante conferência internacional

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), esteve presente à 5ª Conferência Internacional de Processos Inovativos, evento realizado por instituições que compõem o Arranjo NIT da Amazônia Ocidental (Arranjo AMOCI), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e Ministério das Ciências, Tecnologia e Inovação (MCTI).

O evento teve dois dias de duração (23 e 24/11) e aconteceu no Auditório do Bosque da Ciência do INPA, em Manaus. O ILMD/Fiocruz Amazônia, representado pelo coordenador do NIT-ILMD, Luís André Morais Mariúba, apresentou no evento o portfólio de inovação da unidade, com projetos de tecnologia em saúde, como as proteínas recombinantes, anticorpos óligos e equipamentos desenvolvidos por pesquisadores do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Representando a diretora eleita da Fiocruz Amazônia, Stefanie Lopes, Mariúba participou da abertura da 5ª Conferência Internacional, na quinta-feira (23), destacando a importância da retomada dos eventos presenciais, como oportunidades de intercâmbio entre as instituições que trabalham com inovação e, também, de negócios. “Tem alguns anos que não participamos, por conta da pandemia, e é muito bom estar de volta presencialmente, nesta edição da conferência, porque é uma boa oportunidade de encontrarmos outras instituições que também trabalham com inovação, nos atualizarmos com a temática e apresentarmos para empresas do setor nossas tecnologias e avanços”, afirmou o pesquisador.

Além de apresentar o portfólio de inovação, o representante da Fiocruz Amazônia participou também como moderador da mesa-redonda “Desenvolvimento do Ecossistema de Inovação: desafios e boas práticas”, que teve como palestrantes Gesil Amarantes, diretor técnico de Arcabouço Legal do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC); Paul Baker, diretor sênior de Pesquisa e Inovação Estratégica do Centro de Comunicações Avançadas (CACP) do Instituto de Tecnologia da Georgia (USA); Vânia Thaumaturgo, presidente do Conselho da Associação Polo Digital de Manaus, e Noélia Falcão, coordenadora de Extensão Tecnológica e Inovação do INPA.

Na palestra, apresentada na sexta-feira (24), Mariúba abordou o tema “Expertises em inovação e empreendedorismo: o caso da Fiocruz Amazônia”, quando falou sobre apresentou os resultados alcançados nos últimos dez anos do Núcleo de Inovação do ILMD, destacando a evolução desde 2013, produção do núcleo e as patentes depositadas pelo instituto.

Arranjo AMOCI

A 5ª Conferência Internacional de Processos Inovativos na Amazônia é coordenada pelo Arranjo AMOCI, composto por 22 instituições dos Estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, entre Unidades de Pesquisa do MCTI, Instituições de Ensino e Pesquisa públicas e privadas, Fundações e Centros de Incubação que possuam ou estejam em fase de implantação de seus Núcleos de Inovação Tecnológica ou Incubadoras.

O Arranjo AMOCI trabalha com seus integrantes operando em forma de rede colaborativa, com a finalidade de otimizar e compartilhar recursos, disseminar boas práticas de gestão da inovação, proteção à propriedade intelectual, transferência de tecnologia e empreendedorismo. O NIT do ILMD/ Fiocruz Amazônia, faz parte da Rede AMOCI, que atua promovemos interação e expertises que atendam as necessidades de capacitação, disseminação e inovação para as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) da Amazônia Ocidental.

Sobre o NIT – ILMD/Fiocruz Amazônia

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Fiocruz Amazônia tem o objetivo de prospectar projetos de pesquisa para identificação de tecnologias e produtos que possam ser patenteados, assim como intermediar o contato entre pesquisadores, tecnologistas e a Coordenação de Gestão Tecnológica (Gestec/Fiocruz) para elaboração de pedidos para depósito de patentes e acompanhamento do processamento das negociações, desde o depósito até a manutenção das patentes.

O NIT atua diretamente com os pesquisadores da Unidade, fornecendo-lhes orientações acerca de assuntos relacionados à propriedade intelectual e inovação em consonância com as políticas de gestão da inovação da Fiocruz e com o Programa de Inovação Tecnológica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Com informações da Fiocruz Amazônia