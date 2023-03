Responsáveis com iniciais K e L devem receber o ‘Leite do Meu Filho’ nesta quinta (9)

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que as fórmulas infantis para crianças de 1 e 2 anos de idade serão entregues para os responsáveis com iniciais K e L, nesta quinta-feira, 9/3, nas centrais do programa “Leite do Meu Filho”.

Os postos de distribuição funcionam das 8h às 16h30, no shopping Phelippe Daou (shopping T4), zona Norte, e no Complexo de Saúde Oeste, zona Centro-Oeste.

A chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, Lia Ferreira, informa que a previsão é que 811 beneficiários procurem as centrais do programa nesta quinta-feira. A distribuição dos produtos para essa faixa etária foi retomada na última segunda-feira, 6/3, seguindo um cronograma por ordem alfabética, considerando o nome dos responsáveis.

“Apenas as pessoas cadastradas como responsáveis pela criança poderão fazer a retirada do leite, portando documento de identidade com foto e CPF. Ressaltamos que, neste momento, a entrega está voltada para os usuários com cadastro ativo no programa, ou seja, que já receberam os produtos alguma vez”, observa a nutricionista.

Lia ressalta que a secretaria realizou uma compra emergencial para garantir o abastecimento das centrais do “Leite do Meu Filho”, após o fornecedor que ganhou a última licitação ter descumprido os prazos legais para entrega dos produtos. Os beneficiários irão receber os retroativos a partir do mês de janeiro deste ano.

“Vamos iniciar a distribuição do composto lácteo para crianças de 3 e 4 anos na semana que vem, assim que concluirmos essa primeira fase do cronograma. Nos próximos dias, a secretaria irá divulgar as datas para essa faixa etária, também por ordem alfabética, para que esse processo seja normalizado de forma ordenada e sem tumultos”, acrescenta.

O programa “Leite do Meu Filho” é executado com recursos próprios da Prefeitura de Manaus, e tem como público-alvo famílias em situação de vulnerabilidade social. São atendidas aproximadamente 17 mil crianças, da faixa etária de 0 a 4 anos de idade.

Veja o cronograma de entrega do “Leite do Meu Filho” para crianças de 1 e 2 anos:

9/3 – responsáveis com letras iniciais K e L;

10/3 – responsáveis com letras iniciais M, N, O, P e Q;

13/3 – responsáveis com letras iniciais R e S;

14/3 – responsáveis com letras iniciais T, U, V, W, X, Y e Z.