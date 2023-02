Rei Charles III romperá tradição de 900 anos em coroação com convidados ‘plebeus’

O monarca convidará membros da realeza e governantes de outros países para a cerimônia de coroação, provocando ruptura histórica

Mais uma novidade envolvendo a família real britânica que pode dar o que falar. Monarcas estrangeiros serão convidados para a coroação do rei Charles III, em uma ruptura histórica com um antigo protocolo real. De acordo com o portal britânico Daily Mail, espera-se que os avisos de save the date (salve a data, em tradução literal) sejam enviados aos convidados da importante solenidade ainda nesta semana.

Durante anos, a constituição inglesa decretou que nenhum outro membro da realeza deveria estar presente na coroação de um monarca britânico. A explicação para tal ação se dá pelo fato da cerimônia “ser uma troca íntima entre o monarca e seu povo na presença de Deus”.

No entanto, como parte de seu plano para atualizar a cerimônia, o rei Charles III decidiu romper com a tradição de 900 anos para convidar seus amigos coroados, incluindo membros da realeza europeia e governantes de países árabes. O legado está sendo revisado em nome da diplomacia.

“Eu acredito que a regra começou porque uma coroação deve ser um evento privado de um monarca com Deus”, disse uma fonte ao portal The Mail on Sunday. “Na coroação da rainha, não havia monarcas coroados, apenas os governantes do protetorado como a rainha de Tonga”, acrescentou.

A fonte deu sequência à declaração: “Convidar o rei da Jordânia, o sultão de Brunei, o sultão de Omã e a realeza escandinava – que são todos amigos de Charles – será uma boa dose de poder brando e diplomacia”.

A decisão do primogênito de Elizabeth II em convidar os monarcas estrangeiros foi mantida em segredo bem guardado. Mas, o príncipe Albert de Mônaco quase deixou escapar quando revelou, em janeiro, que esperava um convite do rei, junto com sua esposa, Charlene de Mônaco.

“Não sei quantas coroações de um monarca inglês verei durante minha vida. Então, tentaremos de tirar proveito disso”, declarou o príncipe na época. Ele acrescentou que não espera que o convite se estenda a seus filhos.

Outras mudanças na coroação do rei Charles III

Além de convidar monarcas estrangeiros para a coroação, o rei Charles III reduziu uma longa seção da cerimônia, conhecida como “homenagem”. O monarca ainda pretende dar mais destaque a representantes de diversas instituições de caridade.

O site da família real afirmou: “A cerimônia de coroação é uma ocasião de festa, mas é também uma cerimônia religiosa e tem permanecido essencialmente a mesma ao longo de mil anos”.

Com informações do Metrópoles