Refluxo? Quatro hábitos que deve abandonar imediatamente

O refluxo não lhe dá descanso? A sensação de enfartamento e de ardor no peito, como se estivesse queimando, não passa? Pode se tratar de refluxo gastroesofágico, uma doença que consiste no retorno do conteúdo do estômago para o esôfago.

A boa notícia é que, conforme explica um artigo publicado no portal Metrópoles, uma mudança nos hábitos pode ajudar a reduzir a sua frequência e até a evitá-lo. Os especialistas aconselham as pessoas a evitar:

1- Consumo de bebidas gaseificadas

Quando entra em contato com o esôfago, o gás das bebidas aumenta a pressão dentro do corpo e provoca o refluxo. No estômago, aumenta a libertação de ácido clorídrico e irritam o sistema digestivo.

2- Beber café em excesso

O café e outras bebidas ricas em cafeína, como o chá mate, prejudicam a mucosa gástrica e resultam no relaxamento da esfíncter do esôfago, que é o músculo responsável por iniciar o processo de deglutição. O relaxamento da esfíncter do esôfago faz com que o ácido do estômago volte ao esôfago, causando uma sensação de queimadura.

3- Comer chocolate a toda a hora

O chocolate é rico em gorduras, cafeína e teobromina, três substâncias que irritam a mucosa do estômago e provocam o relaxamento da esfíncter do esôfago. Evite consumi-lo com frequência, e opte sempre por pequenas quantidades.

4- Ingerir bebidas alcóolicas

O tabagismo e o alcoolismo prejudicam o sistema digestivo de diversas formas e podem gerar complicações sérias com o passar do tempo. Enquanto a alimentação causa o relaxamento temporário da válvula do esôfago, a fumaça e as bebidas alcoólicas enfraquecem o esfíncter a longo prazo, podendo tornar este problema irreversível.