Rede Unida e Fiocruz Amazônia promovem 6º Encontro Regional Norte hoje e amanhã

O encontro marca o início das comemorações dos 10 anos do LAHPSA, centro de estudos de saúde coletiva na Amazônia

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) e a Associação Rede Unida realizam hoje (16) e amanhã (17), o 6º Encontro Regional Norte da Rede Unida, incluindo um seminário que marca o início das atividades festivas em alusão aos 10 anos do Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia (LAHPSA), comemorados em 2023, juntamente com os demais laboratórios do ILMD.

O encontro será em formato híbrido e terá como tema central “Redes de produção de saúde na Amazônia e parcerias nacionais e internacionais: territórios vivos que transbordam fronteiras”.

Para o 6º Encontro Regional Norte, serão realizadas atividades integradas com pesquisadores da Centro-América e da Itália. Durante o evento, a Série Editorial Saúde & Amazônia, da Editora Rede Unida, coordenada por pesquisadores do LAHPSA, lançará novos títulos.

“Com o encontro, damos início à comemoração dos dez anos do LAHPSA, criado com a finalidade de trabalhar as políticas públicas e no diagnóstico de como a saúde se constitui em diferentes territórios, principalmente das populações tradicionais da Amazônia”, explica o pesquisador do ILMD/Fiocruz Amazônia, Júlio César Schweickardt, que chefia o laboratório. Segundo ele, do ponto de vista da história, o LAHPSA contribuiu com o pensar a saúde como processo histórico na região amazônica. O laboratório atua nas áreas de Educação, Informação e Comunicação em Saúde, Epidemiologia e Produção da Saúde, História e Políticas Públicas de Saúde e Modelos Tecnoassisteciais de Saúde.

A formalização da estrutura do LAHPSA aconteceu em 13 de dezembro de 2013, muito embora já estivesse atuando como laboratório de pesquisa desde o mês de julho do mesmo ano. O LAHPSA nasce com a missão de ser referência em pesquisa na área de saúde coletiva, atuando com parcerias nacionais e internacionais no desenvolvimento de pesquisas, na formação de pesquisadores, profissionais e gestores de saúde e na divulgação científica em saúde.

O LAHPSA atua também no apoio aos sistemas locais de saúde e aos movimentos sociais, sobretudo os povos tradicionais da Amazônia. Nos 10 anos de existência, tem vasta produção de pesquisas, disseminação científica, formação de trabalhadores e pesquisadores e assessoramento aos sistemas locais de saúde, às organizações dos povos tradicionais e ribeirinhos e demais movimentos sociais, assim como colaborações internacionais em diversas áreas.

“Durante esses dez anos, o laboratório, além de liderar várias pesquisas, juntamente com parceiros, das secretarias municipais de saúde e organizações nacionais e internacionais, se constitui num local de reflexão sobre o que é fazer saúde na Amazônia. Além disso, os membros pesquisadores do laboratório também têm participado dos programas de pós-graduação da instituição e colaborado com a formação de pesquisadores, tanto os que hoje atuam nas universidades da região, assim como também profissionais gestores que atuam na implementação de políticas de saúde na região”, afirma Schweickardt.

O pesquisador destaca ainda a importância do laboratório na divulgação do conhecimento através da publicação de artigos, livros, principalmente pela coordenação da série Saúde e Amazônia, que contribuído para o debate sobre as formas de se fazer saúde na região, do ponto de vista das práticas tradicionais, da medicina indígena, da medicina feita com as populações quilombolas, migrantes, parteiras tradicionais e outros grupos. “Temos motivos para comemorar e poder celebrar esses dez anos e também fazer uma análise retrospectiva do que nós já realizamos e também pensar no que a gente ainda, enquanto laboratório e grupo de pesquisa, podemos colaborar e contribuir com os sistemas de saúde e, claro, com a divulgação do conhecimento científico”, disse.

O evento contará também com apresentações e debates sobre temas relativos à educação e ao trabalho em saúde na Região Norte. Parte da programação será desenvolvida em formato híbrido, com participação aberta pela TV Rede Unida e presencial no ILMD/Fiocruz Amazônia. Parte complementar será realizada num deslocamento de barco pelo Rio Negro para participantes convidados, com gravação e disponibilização posterior.

Entre os trabalhos publicados pelo LAHPSA, estão: “Produção do Trabalho e o Programa Mais Médico no Estado do Amazonas – Estudo Avaliativo da gestão do trabalho em saúde na atenção básica: o caso do Programa Mais Médicos no Estado do Amazonas”; “Análise do Programa Mais Médicos no cenário da saúde indígena: estudo de caso no Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI Alto Solimões/AM” , “Análise do Programa Mais Médicos: estudo de caso na tríplice fronteira na Amazônia: Brasil, Peru e Colômbia” (2017); “Cenários da Atenção Básica na Amazônia: política, saúde ribeirinha e fluvial, educação permanente e produção do cuidado”; “História da Saúde e das Políticas Públicas de Saúde a Amazônia”; “Redes vivas e práticas populares de saúde: conhecimento tradicional das parteiras e a educação permanente em saúde para o fortalecimento da rede de atenção à saúde da mulher no Estado do Amazonas”, “Territórios, redes vivas e práticas de saúde na Amazônia” e “Bem Viver: saúde mental indígena”.

Com informações da assessoria