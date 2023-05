Projeto de Caio André que institui campanha de Check-up Feminino é aprovado

De autoria do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), o Projeto de Lei nº 13/2023 que institui a Campanha Check-up Feminino, com a finalidade de orientar mulheres sobre o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da Casa Legislativa durante a Sessão Plenária desta segunda-feira (29/05) e seguiu para a sanção do prefeito de Manaus, David Almeida.

O Projeto de Lei apresentado por Caio André começou a tramitar na CMM no dia 15 de fevereiro desde ano, quando foi deliberado em plenário e encaminhado às comissões técnicas. O parlamentar autor da propositura comemorou a aprovação e enfatizou que o principal objetivo do PL é incentivar as mulheres a realizar exames médicos periódicos.

“Esse programa visa alertar as nossas mulheres para o check-up feminino e alertar a Prefeitura de Manaus para que nós tenhamos uma campanha institucional do Executivo Municipal, para que nós consigamos fazer com que nossas mulheres façam o check-up. Isso evita muitas doenças e é de fundamental importância”, disse o presidente da CMM.

A campanha visa levar às mulheres o conhecimento e a prevenção de doenças, através de profissionais da área, possibilitando o diagnóstico precoce. Desta forma, o Projeto de Lei enfatiza a necessidade das mulheres realizarem exames ginecológicos regularmente, além de estimular a conscientização sobre a prevenção dessas doenças através da prática de atividades físicas e uma alimentação saudável.

Indicação

Ainda durante a Sessão Plenária, a indicação nº 428/2023, de autoria do presidente da CMM, que trata sobre a reforma da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, localizada na zona rural de Manaus, também foi aprovada.