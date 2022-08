Programa da Coca-Cola abre seleção para parcerias com startups de inovação no Brasil

As startups serão selecionadas para resolução de desafios em logística, gestão de crédito, prospecção e segmentação da carteira de clientes de uma das 15 maiores engarrafadoras do Sistema Coca-Cola no mundo.

Estão abertas as inscrições para o programa `Supernova’, iniciativa da Solar Coca-Cola que busca captar startups para a modernização de produtos e serviços da empresa. Até 12 iniciativas de todo o Brasil e em diferentes áreas operacionais poderão ser selecionadas para trabalhar em parceria com a companhia que é destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do País. O projeto conta com a parceria da Inno Science, empresa focada em consultoria de inovação corporativa, e as inscrições seguem até o próximo dia 30 de setembro através do site do programa (http://www.programasupernova.com.br)

A Solar Coca-Cola possui atuação nas regiões Norte e Nordeste, além dos estados do Mato Grosso e parte do Goiás e Tocantins, em uma área correspondente a 70% do território brasileiro. Nos últimos anos, a companhia tem avançado em sua jornada de transformação digital, com projetos que têm aumentado a eficiência dos processos e, principalmente, agilizando a oferta de serviços aos clientes e os apoiando na digitalização dos seus negócios. Através do Super App Solar, a companhia reforçou seu atendimento FÍGITAL (físico + digital), qualificando as visitas do time comercial e otimizando a experiência do cliente, com uma participação de mais de 20% da receita bruta advinda dos canais digitais.

Com a expansão do uso das ferramentas de apoio digital a clientes, a empresa fechou 2021 com 175 mil clientes ativos no aplicativo da companhia e uma alta de mais de 10% de receita bruta em 2021. Para 2022, as metas são sólidas, com um investimento de mais de R$ 650 milhões ao longo do ano. Para Mário Wagner, diretor de transformação digital da Solar Coca-Cola, o programa constitui uma oportunidade ímpar para o estabelecimento de conexões com empresas emergentes. “Hoje, com as evoluções tecnológicas, existe uma gama enorme de iniciativas pequenas e médias com boas ideias para inovar no mercado. Em uma crescente digital, a Solar propõe intercâmbio de conceitos e percepções com instituições desse meio”, afirmou.

Sobre o programa

O projeto Supernova conta com quatro desafios envolvendo logística, gestão de crédito, prospecção e segmentação da carteira de clientes e objetiva criar uma rede aberta e colaborativa junto a empresas emergentes com boas propostas de inovação. Após a seleção inicial, serão feitos encontros de imersão para as startups apresentarem as potencialidades e os diferenciais dos projetos para o time de especialistas da Solar. Depois, serão escolhidas as iniciativas avaliadas como mais promissoras e as empresas podem ser desenvolvidas em parceria com a Solar.

Após as inscrições, realizadas de 29 de agosto a 30 de setembro, os projetos serão avaliados por um time de especialistas, que deve selecionar até 12 startups para apresentação das iniciativas em um “Pitch Day” no mês de outubro. Em novembro, o time Solar realiza dois momentos de imersão nos dias 8, 9, 16 e 17. Depois, a proposta do piloto dos projetos deve ocorrer no dia 23.

Já em 2023, os destaques das fases anteriores passam para a fase de desenvolvimento do piloto e testagem da solução, que acontece entre 10 de janeiro e 14 de abril. Posteriormente, no dia 4 de maio, o DemoDay encerra o programa com a expectativa da consolidação de parcerias da Solar com as startups.

Sobre a Solar Coca-Cola

Entre os 15 maiores fabricantes do mundo e a segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no país, a Solar Coca-Cola conta atualmente com 13 fábricas e atua em uma área que representa cerca de 70% do território brasileiro, operando na totalidade das regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins. Destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do país, a companhia conta com mais de 15 mil colaboradores e é responsável pela produção e distribuição de mais de 350 produtos do portfólio da Coca-Cola e de parceiros para cerca de 400 mil pontos de venda. Com faturamento anual de cerca de R$ 9,6 bilhões, a companhia alcança 25 milhões de lares em todo país.

Sobre a Innoscience

A Innoscience é uma Consultoria de Inovação Corporativa que aporta conhecimento, método e experiências para apoiar empresas estabelecidas e startups em suas jornadas de inovação. Em 15 anos de atuação no setor, já atuou junto às maiores empresas do Brasil ativando projetos de inovação, marketing, RH, estratégia, pesquisa e desenvolvimento.

Com informações da assessoria