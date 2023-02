Preta Gil cancela apresentações de carnaval: ‘No próximo ano estaremos juntos’

Tradicional no Rio de Janeiro, Bloco da Preta estava confirmado para o dia 12 de fevereiro, mas não será mais realizado

A cantora Preta Gil cancelou suas apresentações no Carnaval 2023, segundo comunicado publicado hoje (1), pela Liga Entretenimento, agência que gerencia o Bloco da Preta. De acordo com a nota, a artista vai se dedicar exclusivamente ao tratamento de um câncer no intestino, descoberto ainda em janeiro deste ano.

No mesmo comunicado, a cantora lamentou a necessidade do cancelamento. “Todos que convivem comigo e me conhecem, sabem o quanto o carnaval é importante pra mim e pros meus fãs, um momento mágico que celebramos a vida e o amor”, escreveu Preta.

“Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente”, completou Preta, que faria várias apresentações pelo país.

Tradicional no Rio de Janeiro, o Bloco da Preta estava confirmado para o dia 12 de fevereiro, mas, na ausência da cantora, não será mais realizado. A atração será substituída pelo Bloco Carrossel de Emoções, formado pelos cantores Fernando Guina, Grazy Dolls e Alan Moura.

Com informações do Terra