Prefeitura reinaugura escola na Cidade Nova para 500 alunos, há 20 anos sem reforma

Com mais de 20 anos sem reforma geral, o prefeito de Manaus, David Almeida, reinaugurou ontem (2), a escola municipal Professora Sulamita Pereira Gonçalves, no bairro Cidade Nova, zona Norte. A unidade de ensino, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), é a 312ª entregue, em menos de três meses, para a população. As obras, que iniciaram em janeiro deste ano e foram concluídas neste mês, vão beneficiar 542 alunos do 1º ao 5º ano.

“Queremos ampliar ainda mais os investimentos nas escolas que são centros educacionais, que vão melhorar a vida das pessoas. Estamos buscando e vamos continuar enviando esforços de todas as partes, prefeitura, secretaria, gestores, professores, alunos e os pais que são fundamentais para que nós possamos trabalhar com essas crianças motivadas, e transformá-las em adultos de qualidade e de referência. Estamos trabalhando para transformar a educação básica da nossa cidade”, garantiu David Almeida.

No local, foi feita a substituição total das instalações elétricas, das luminárias, do forro, e de louças, além da troca do revestimento e da cobertura. A escola recebeu pintura geral, abrigo de gás, instalação de coifa na cozinha e ainda paisagismo.

O espaço passou por uma ampliação no refeitório da cozinha, construção de depósitos específicos para estivas e alimentos frios e ainda de um paneleiro funcional. Outros serviços também foram realizados como troca de esquadrias das portas e janelas e a poda das árvores.

A escola conta com 14 salas de aula, banheiros adaptados para Pessoas com deficiência (PcDs), banheiros masculino e feminino para os alunos, sala da secretaria, coordenação pedagógica e dos professores, diretoria e arquivo morto e ainda o Centro de Tecnologias Educacionais (CTE).

“Vamos trabalhar em situações que precisam ser melhoradas, ouvir sempre os nossos professores, a comunidade, e trabalhar muito mais por essas crianças, para proporcionar melhores condições, melhorando também os nossos resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”, completou a secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida.

Relatos

De acordo com a gestora da unidade de ensino, Jesseeli Freitas, a revitalização desse prédio escolar é uma conquista para a comunidade, bem como impulsionará as ações pedagógicos com os estudantes atendidos pela unidade de ensino

“Essa reforma significa a realização de um sonho, porque aguardamos há 19 anos por essa reforma. Esse momento só aconteceu devido ao nosso prefeito David Almeida. É um momento muito esperado. A escola se transformou num espaço lindo, acolhedor, motivador e a palavra é gratidão”, enfatizou a gestora.

Para a professora Thais Costa, o prédio recém-revitalizado irá contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural dos estudantes. “O arcabouço pedagógico quanto na infraestrutura impacta, diretamente, no aprendizado dos alunos. Isso é um ganho tanto para os alunos quanto para comunidade escolar”, declara a professora.

Com informações da Semed