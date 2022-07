Prefeitura oferece 85 pontos de vacinação contra a Covid-19 durante esta semana

Com o objetivo de fortalecer a proteção contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus disponibiliza ao longo desta semana, de 18 a 22/7, 85 pontos de vacinação estrategicamente localizados em todas as zonas geográficas da capital, que ofertarão o imunizante para idosos, adultos e crianças. A vacinação, medida eficaz para o enfrentamento da crise sanitária provocada pelo Sars-CoV-2, avança na proteção do público infantil, com a disponibilização também da vacina para crianças de 3 e 4 anos, a partir de hoje (18).

Além das estações de imunização nas unidades básicas, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela operacionalização da vacinação em Manaus, disponibiliza a primeira, segunda, terceira e quarta doses dos imunizantes também nos pontos estratégicos instalados no Studio 5 Centro de Convenções, localizado no Distrito Industrial, na Zona Sul e no shopping Phelippe Daou, na zona Norte, que funcionam das 9h às 16h.

Para facilitar o acesso ao imunizante, a Semsa está realizando o atendimento em horários diferenciados, levando em consideração também o porte dos estabelecimentos de saúde. No período das 8h às 16h, a vacina será ofertada nas unidades de pequeno porte, e das 8h às 17h, nas de atendimento regular. As unidades de horário estendido estarão à disposição do público das 8h às 20h.

Os endereços de cada unidade por zona geográfica estão disponíveis no link: link http://bit.ly/localvacinacovid19, e nas postagens diárias nas redes sociais da secretaria.

Fruto de pesquisas e monitoramento, as vacinas são a forma eficiente para lidar com a crise sanitária causada pelo novo coronavírus, devido à proteção que ofertam para evitar as formas graves da Covid-19. O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, avalia que embora a sensibilização da população tenha aumentado nos últimos dias, é necessário que as pessoas se conscientizem mais sobre o impacto individual e coletivo que os imunobiológicos representam para a saúde pública.

“Nós temos conduzido esse processo de vacinação desde janeiro de 2021, e observamos que há uma tendência ao relaxamento, porque as pessoas podem achar que as duas doses são suficientes, mas precisamos estar conscientes de que ainda estamos lutando contra a Covid-19 e reforçar a proteção é essencial para mantermos o controle da doença. Estamos lidando com um problema que não pode ser negligenciado e a vacina é uma arma importante para conter as variantes do coronavírus”, sintetizou.

Segundo o secretário, é importante assinalar que a oferta da primeira à quarta dose a todos os públicos contemplados na campanha de vacinação prossegue nos locais de vacinação amplamente divulgados pela Semsa. Além das primeiras doses, disponíveis agora para as crianças de 3 e 4 anos, as de 5 a 11 anos já podem receber as duas doses, obedecendo o intervalo de quatro meses entre as doses.

Para os adolescentes de 12 a 17 anos, já está liberada a terceira dose e o público de 18 anos e mais já pode receber a quarta dose.

Com informações da Semsa