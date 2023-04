Prefeitura entrega Terminal 2 mais moderno, funcional e com equipamentos de segurança

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou hoje (17), o Terminal de Integração 2 do bairro Cachoeirinha, o T2, totalmente revitalizado. As obras do espaço, que atende mais de 25 mil usuários do transporte coletivo, fazem parte do pacote de modernização do sistema de transporte público da capital amazonense.

Segundo o chefe do Executivo municipal, as melhorias fazem parte de um planejamento da prefeitura para oferecer um atendimento melhor ao usuário do transporte público e que, além do T2, outros terminais de integração em diferentes zonas da cidade serão reformados.

“Estamos entregando o T2 modernizado, reformado, com monitores para que os usuários possam localizar melhor seu ônibus, e se programar em tempo real. Estamos entregando um terminal com uma estrutura nova, nós vamos modernizar e reformar o T3, o T4, o T5, vamos adequar o T6 para nova rodoviária e vamos construir o terminal 7, vamos recuperar as plataformas do expresso, e além das reformas, nossa meta é entregar mais ônibus, e assim nós estamos dando a nossa contribuição para a melhoria do transporte coletivo”, afirmou o prefeito.

Foram aproximadamente 40 dias de intenso trabalho até a entrega à população, que utiliza as 55 linhas de ônibus para embarque e desembarque no local.

“Nós vamos continuar fazendo as melhorias necessárias, e o usuário precisa saber que nós estamos muito focados em fazer com que o transporte e os terminais tenham qualidade. Hoje aqui no terminal nós temos 20 câmeras, que são 360° e identificam qualquer ocorrência aqui dentro, com isso a gente melhora a segurança das pessoas que transitam aqui no terminal ”, completou o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins.

Estrutura

A prefeitura executou uma série de serviços, incluindo a substituição das telhas danificadas da cobertura, pintura interna e externa do terminal, substituição dos equipamentos hidrossanitários dos banheiros, recuperação das calçadas e sinalização viária interna.

Paralelo a troca das telhas, foi realizado o reforço da iluminação do espaço com instalação de luminárias. Os banheiros também foram reformados e ganharam novas pias, pintura, instalação hidráulica, acabamento, iluminação, entre outras melhorias para atender à população.

Todo o terminal ganhou nova identidade visual e pintura completa que abrangeu a parte interna e externa do local. Com a reforma, o local proporciona mais comodidade aos passageiros e melhores condições de trabalho aos permissionários do espaço.

Segurança

O novo Terminal 2 conta com monitores que mostram o horário dos ônibus em tempo real, em conexão com o aplicativo “Cadê meu ônibus”, que já conta com mais de um milhão de downloads. Os equipamentos estão distribuídos nas duas plataformas que atendem o local e são semelhantes às instaladas no Terminal de Integração 1 e na Estação de Transferência do São Jorge.

A prefeitura também está implantando um programa de segurança, com monitoramento 24 horas com câmeras de alta resolução nos terminais e também em todos os ônibus que compõem a frota. Uma boa parte destes ônibus já possui câmeras de segurança, e o objetivo é implantar em todos. As imagens são monitoradas direto do Centro de Controle Operacional (CCO) do IMMU, 24 horas por dia.

Com informações da Semcom