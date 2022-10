Prefeitura de Manaus convoca mais de 1 milhão de ‘atrasados’ para atualizar vacinação contra a Covid

A Prefeitura de Manaus está convocando o público com o esquema vacinal incompleto contra a Covid-19 para buscar um dos 84 pontos de imunização ofertados nesta semana, de segunda a sexta-feira, 10 a 14/10. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estima que mais de 1 milhão de pessoas estejam com atraso no reforço (terceira e quarta doses), que são fundamentais para restabelecer o nível de anticorpos contra o coronavírus.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, informa que a campanha de imunização contra a doença abrange crianças de 3 a 11 anos, adolescentes, adultos e idosos. Para receber a vacina, basta se dirigir à unidade mais próxima portando documento oficial de identificação e cartão de vacina, e as crianças e adolescentes devem ser levadas pelos pais ou um adulto responsável.

“Já estamos há mais de um ano e meio vacinando a população contra a Covid-19, e pudemos observar a queda no número de mortes e internações pela doença graças à vacina. Muitas pessoas deixam de atualizar o esquema vacinal porque não veem mais o caos que enfrentamos em diferentes momentos da pandemia, mas é essa imunização completa que pode impedir que novos surtos voltem a afetar nossa cidade”, sensibiliza.

Djalma ressalta que os usuários com 12 anos de idade ou mais podem buscar qualquer um dos 84 pontos de vacinação nesta semana. Já o público infantil deve ser levado a unidades de referência para a vacinação dessa faixa etária, sendo 43 pontos para crianças entre 5 e 11 anos de idade, e dez endereços para crianças com 3 e 4 anos.

“É importante destacar que a oferta da vacina foi distribuída de forma estratégica em todas as zonas geográficas de Manaus, para facilitar o acesso dos todos usuários. Inclusive, parte dessas unidades têm a vacinação estendida até as 20h. Por isso pedimos que a população procure nossas equipes e receba o imunizante, assim você estará protegendo a si mesmo e também ao próximo”, afirma.

O subsecretário lembra que a lista com os endereços das unidades, horários de funcionamento e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e também no link bit.ly/localvacinacovid19. A população também pode obter informações e esclarecer dúvidas nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Dados

O Sistema Municipal de Vacinação (SMV) aponta que, até a última sexta-feira, 7/10, mais de 4,8 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em Manaus. Do total da população vacinável (3+), quase 80% já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda doses, ou dose única.

Em relação às doses de reforço, também conhecidas como terceira e quarta doses, há um cenário de baixa cobertura vacinal. Mais de 630 mil pessoas ainda não receberam a terceira dose, e mais de 380 mil estão com a quarta dose pendente, mesmo após o intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde.

Os dados da campanha de vacinação contra a Covid-19 são disponibilizados à população em tempo real, por meio do Vacinômetro municipal (vacinometro.manaus.am.gov.br). A plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br) oferece outros serviços aos usuários, como emissão do certificado municipal de vacinação, consulta individual de doses recebidas e transparência da gestão.

*Com informações da assessoria