Prefeitura de Manaus convoca ‘atrasados’ para atualizarem esquema vacinal contra a Covid-19

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que está acompanhando a mudança do cenário epidemiológico e reforça à população sobre a necessidade de atualizar a vacinação contra a Covid-19, que esta semana está disponível em 83 pontos da capital, que funcionam no horário das 8h às 17h, e se estendem até as 20h em dez endereços.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, apela à população que atualize seu calendário de vacina, buscando os imunizantes nas unidades da Semsa, cujos endereços e horários de funcionamento podem ser conferidos no site da Semsa: semsa.manaus.am.gov.br, ou diretamente pelo link: bit.ly/localvacinacovid19 e ainda nas redes sociais da secretaria.

“O número de pessoas em atraso com a terceira e quarta doses da vacina é significativo e precisamos que a população colabore e se proteja. Até esta quarta-feira, 26/10, o Sistema Municipal de Vacinação apontava mais de 630 mil pessoas em atraso com a terceira dose e outras 406 mil que ainda não tinham se vacinado com a quarta dose. São números expressivos que mostram a necessidade de reforçar a segurança coletiva da população. A principal forma de conter o vírus da Covid-19 é a vacina, por isso apelamos que todos cumpram essa importante missão”, acentua.

Shádia Fraxe informa também que a Semsa dispõe de unidades que realizam testes rápidos de antígeno, que devem ser realizados quando os usuários estiverem no prazo de até sete dias do início dos sintomas. Após este período, a recomendação é que o usuário busque uma unidade de saúde para atendimento médico.

O órgão reforça que devido ao período sazonal, quando as síndromes gripais costumam aumentar com a chegada do inverno, é necessário incorporar o uso de máscaras, higienização constante das mãos e evitar aglomerações.

Os dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV) e do Vacinômetro apontam que até a quinta-feira, 27/10, pela manhã, do total da população vacinável (3 anos ou mais), 119.645 pessoas ainda não tomaram a primeira dose. Do número de usuários que receberam a primeira, 227.804 ainda não tomaram a segunda. Em relação à terceira dose, o SMV aponta que são 630.237 usuários em atraso, enquanto 406.003 precisam tomar a quarta dose do imunizante.

*Com assessoria