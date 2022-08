Prefeitura convoca população para a campanha contra poliomielite e de multivacinação em Manaus

A Prefeitura de Manaus está convocando a população para participar da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação, iniciada nesta segunda-feira, 8/8, em 171 salas de vacina da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A ação, que irá reforçar a imunização até o dia 9/9, tem o intuito de mobilizar os pais ou responsáveis para atualizar o esquema vacinal de crianças e adolescentes de até 14 anos.

Nesta segunda-feira, a abertura simbólica da campanha foi realizada na Unidade de Saúde da Família (USF) Luiz Montenegro, zona Centro-Sul, e contou a presença da subsecretária municipal de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo de Souza, e da gerente de Imunização, Isabel Hernandez.

“Nosso principal objetivo é ampliar a cobertura vacinal contra a poliomielite para evitar que a paralisia infantil retorne ao Brasil, como aconteceu com o sarampo. Por isso, estamos chamando todos os pais para levarem seus filhos às salas de vacina da Semsa, pois nossos profissionais estão aptos a recebê-los da melhor forma possível”, disse Aldeniza.

A dona de casa Mônica Sobreira levou o filho de 3 anos de idade para ser vacinado contra a poliomielite na USF Luiz Montenegro. Ela veio de Niterói (RJ) e teve acesso à imunização logo quando chegou em Manaus.

“Uma amiga me indicou a unidade de saúde e eu consegui a vacinação dele hoje, graças a Deus. Eu já estava preocupada e pensando adquirir o imunizante na rede privada, mas agora estou bem mais tranquila. Temos que buscar a vacinação o quanto antes porque a falta dela pode trazer problemas”, contou Mônica.

Dados da Semsa apontam que sete de oito vacinas consideradas prioritárias estão com índices abaixo do preconizado. A cobertura da poliomielite, por exemplo, está em 68% e a da Pentavalente, em 69%. Além disso, estão com cobertura abaixo de 80% as vacinas contra rotavírus e febre amarela, a Pneumocócia, a Meningocócica e a Tríplice Viral.

A cobertura ideal varia entre 90% e 95% para as diferentes vacinas, de acordo com os parâmetros do Ministério da Saúde. Atualmente, a vacina BCG é a única com índice acima do esperado, com cobertura vacinal de 96,4%.

Endereços

A vacina contra a poliomielite e as demais do calendário básico são ofertadas em 171 salas de vacina da Semsa, distribuídas em todas as zonas geográficas da cidade. Dez unidades de saúde abrem de 8h às 20h, e as demais funcionam de 8h às 17h. A lista completa pode ser conferida no link bit.ly/salasdevacinamanaus.

Aos sábados, a população também tem acesso ao serviço. Durante o mês de agosto, a Semsa abrirá aproximadamente 50 UBSs, das 8h às 16h, durante o “Sabadão da Saúde”. A lista com os endereços pode ser acessada no link bit.ly/UnidadesSabadao.

Semanalmente, mais de 80 unidades de pequeno porte, conhecidas como “casinhas”, irão fortalecer a vacinação nas comunidades com a abertura de postos volantes. Para ter acesso ao serviço, os usuários precisam apresentar o cartão de vacina e um documento de identidade com foto.

Meta

A subsecretária Aldeniza Souza informou que a vacina contra a poliomielite, administrada em três doses, é voltada para o público infantil menor de 5 anos de idade. A população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) é de 141.139 crianças nessa faixa etária em Manaus.

“A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é o alcance de 95% desse público-alvo, porque isso irá garantir a proteção de nossas crianças, mas é claro que estamos trabalhando para superar essa meta e vacinar 100%. A vacinação é um direito das crianças e cabe aos responsáveis buscar nossas unidades de saúde para garantir que ele seja cumprido”, destacou.

Ainda de acordo com a subsecretária, a multivacinação, com as demais 18 vacinas do calendário básico, é voltada para atualização do esquema vacinal de todas as pessoas com até 14 anos de idade com doses em atraso.

*Com Assessoria