Prefeitura apoia bandas da Bica e Difusora que movimentaram mais de 100 mil foliões

O carnaval de rua na capital amazonense teve programação gratuita hoje (11), com a realização de duas bandas tradicionais, a da Bica e a da Difusora, ambas no Centro da cidade, que reuniram mais de 100 mil foliões. A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), apoiou os eventos com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e estruturas.

A 34ª edição da banda da Bica, que retorna ao calendário de eventos, após ficar dois anos suspensa por conta do cenário da Covid-19, reuniu 50 mil foliões na rua 10 de Julho, área central da cidade, para celebrar mais uma edição.

“Estamos aqui para celebrar a tradicional banda da Bica, que arrasta multidões. É o carnaval de rua que movimenta a economia, engaja os empreendedores e, sobretudo, traz a alegria”, disse o diretor de Eventos da Manauscult, Clemilton Pinto.

O tema deste ano é “60 na Bica só não vai quem já morreu: é festa de santo, boêmio e ateu!”. A banda é conhecida por criar a cada edição marchinhas a partir de temas polêmicos.

“Estou muito feliz porque estou de volta a minha querida cidade, que sabe fazer bonito, quando se trata de carnaval de rua! Eu já brinco de Bica há mais de dez anos! Tradição é tradição!”, disse o produtor de eventos Almir Brito.

A banda da Difusora 2023 também levou programação gratuita para mais de 60 mil foliões hoje (11). A festa acontece na avenida Eduardo Ribeiro, há mais de 20 anos, e retorna após a pandemia de Covid-19.

A programação contou com a participação de Criz DJ, Frutos do Pagode, Pororoca Atômica, Bateria da Aparecida, Os Embaixadores e Uendel Pinheiro.

“Aqui está exatamente como a gente gosta, muita alegria e descontração. Essa é a hora de pular carnaval e respeitar o próximo”, enfatizou a bióloga Renata Cruz.

Programação de amanhã

A folia continua amanhã (12), com a banda da Paz, na rua Professora Leia Alencar, 21, Alvorada 2, zona Centro-Oeste. A banda Baixa da Égua deve levar muita marchinha e samba para os foliões neste fim de semana e acontece na rua Inocêncio de Araújo, bairro Educandos, zona Sul de Manaus. A área central também receberá atrações da banda do Ovo Azul, na rua Mestre Chico 1.

A banda do MAC Naldo acontece na avenida Cravina dos Poetas, Alvorada, zona Centro-Oeste. O bloco do Fuchicão também ocorre neste domingo, na rua Inocêncio de Araújo e boulevard Rio Negro, Educandos, zona Sul. A banda do Álcool realizará a edição carnavalesca na avenida Maués, Cachoeirinha, zona Sul. A banda do Boulevard também vai levantar o público com marchinhas e sambas na avenida Álvaro Maia, zona Sul.

Ainda de acordo com a programação, amanhã ocorrem a banda Amigos da Vitória-Régia, na rua Vitória-Régia, Mauazinho, zona Leste, e também o bloquinho da Ferreira Pena, na rua Ferreira Pena, Centro.

Matriz de Responsabilidade

O Carnaval de Manaus 2023 conta com a Matriz de Responsabilidade da Prefeitura de Manaus com o intuito de potencializar os serviços de trânsito, segurança, saúde, monitoramento do perímetro, limpeza pública, dentre outros.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vai atuar nos postos de controle de trânsito e monitoramento, nos locais de interdição, e locais de grande movimentação, atuando de maneira a minimizar o impacto na fluidez e circulação, com vistas à segurança viária de pedestres e veículos.

Além disso, as ruas que sofrerão interdições em decorrência das atividades carnavalescas recebem apoio e orientação quanto aos condutores.

Na limpeza, uma operação de varredura já está programada pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) para ocorrer nos dias de desfile no Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, zona Centro-Sul de Manaus. Mais de cem homens vão atuar após cada apresentação juntamente com carros coletores.

Todo o trabalho conta com a colaboração de vários órgãos, como a Manauscult, Casa Militar, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Centro de Cooperação da Cidade (CCC), Visa Manaus, Conselho Tutelar, e as secretarias municipais de Saúde (Semsa), Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio (Semacc), Limpeza Urbana (Semulsp), Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Segurança Pública e Defesa Social (Semseg).

Com informações da Manauscult