Prefeito David Almeida faz orações junto com amigos pela saúde de Amazonino Mendes

Durante comemoração de aniversário na noite de ontem (11), o prefeito de Manaus, David Almeida, fez uma oração para agradecer pela vida, e também para pedir a Deus pela saúde do ex-governador Amazonino Mendes, que se encontra internado em hospital em São Paulo e teve o quadro agravado nos últimos dias.

“… E agora eu quero colocar em tuas mãos a vida do maior homem público da história desse Estado, na redemocratização. O homem que vive, que trabalhou, que está trabalhando, que está vivendo, mas está no leito do hospital. Eu peço a ti, em nome de Jesus, que o espírito que guiou reis e profetas… que o teu espírito de cura possa estar visitando as pessoas nos hospitais, mas em especial a um homem amado por esse Estado, Amazonino Mendes. Visita ele, ó Deus, e diante do teu poder e da tua bondade, da tua misericórdia, do teu querer aplica, Senhor, o milagre se for assim a tua vontade”.