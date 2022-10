Polícia Federal diz que não houve registro de tentativa de fraudes em urnas no 1º turno

A Polícia Federal diz não ter encontrado até agora “nenhuma ocorrência de fraude ou tentativa de fraude às urnas eletrônicas no final de semana do 1º turno das eleições 2022”. A corporação fez uma pesquisa no sistema de inquéritos a pedido do UOL a partir do início desta semana.

Quando uma denúncia, feita por meio de boletim de ocorrência ou descoberta pela própria polícia em ação em flagrante, tem provas, as delegacias costumam abrir inquéritos.

Até o momento, a Polícia Federal não possui nenhum inquérito sobre o tema, apesar da circulação de vídeos em aplicativos de mensagens alegando fraude nas urnas depois do resultado da apuração.

“Após pesquisas ao sistema eletrônico de inquéritos policiais da Polícia Federal, não foi encontrada nenhuma ocorrência de fraude ou tentativa de fraude à urna eletrônica no final de semana do 1º turno das eleições 2022”, disse a assessoria de imprensa da Polícia Federal na tarde de hoje (5).

Em tese, podem existir flagrantes e termos circunstanciados de ocorrências que estão em análise e futuramente podem se tornar inquéritos.

No Pará, houve oito, na região da capital, Belém (PA), em Altamira e em Santarém, de acordo com Superintendência da PF no estado. Até o momento, nenhum virou inquérito e não se sabe se têm o mínimo de substância para serem convertidos em investigação.

No Rio Grande do Sul, o maior colégio eleitoral da região Sul, por exemplo, não houve nenhuma ocorrência deste tipo, informou a superintendência da PF.

Em todo o Brasil há 134 ocorrências e situações em análise sobre os mais diversos crimes (veja abaixo).

Em vídeo, eleitor alega que urna falhou

No domingo (2), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 57 milhões de votos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve 51 milhões. Os dois vão ao segundo turno.

Depois do resultado, eleitores de Bolsonaro passaram a distribuir vídeos em aplicativos de mensagens em que alegavam fraudes nas urnas. O UOL coletou quatro vídeos nos últimos três dias que tratavam especificamente de problemas com os equipamentos ou a totalização dos votos.

Um deles chegou a filmar a própria votação na urna — o que é proibido porque quebra o sigilo do voto. Nas imagens, cuja autenticidade a reportagem não pôde comprovar, um eleitor de Petrópolis (RJ) diz que “travou a urna”. A tela da urna mostra o presidente Jair Bolsonaro e seu vice, Walter Braga Neto, mas, quando ele aperta o botão “Confirma”, o voto não é finalizado.

Procurada, a Superintendência da PF no Rio de Janeiro não informou ao UOL a ocorrência de nenhum inquérito relacionado especificamente a fraude em urnas eletrônicas. A unidade repassou apenas o total de casos apurados pela polícia em todo o Brasil.

Em outro vídeo, um grupo de eleitores reclama com a Polícia Militar dentro da seção. Eles dizem que todos os votos foram computados, mas, quando foram votar para presidente, o botão “Confirma” não funcionou. A reportagem não identificou o local da queixa.

Em outro vídeo, uma mulher e um homem dizem que encontraram cópias de documentos que se assemelham a boletins de urna nas ruas. Para eles, isso mostraria que a contagem “não foi feita de maneira honesta”. No entanto, a mulher se equivoca num conceito: a contagem não é feita a partir dos boletins impressos, mas das mídias que as forças policiais transportam entre os locais de votação e de totalização.

Noutro vídeo, a voz de um homem afirmava que a pessoa digitava um número e saía a foto de outro candidato.

Ocorrências eleitorais no 1º turno

Principais ocorrências, segundo a Polícia Federal

– Propaganda irregular: 50

– Boca de urna: 44

– Compra de votos: 30

– Violar sigilo de voto: 26

– Outras: 91

Inquéritos

– Inquéritos abertos: 47

– Inquéritos abertos a partir de flagrante: 39

– Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO): 117

– Situações em análise: 14

Outras ações

– Pessoas conduzidas para prestar esclarecimentos: 255

– Apreensões (bens e valores): R$ 857.203,40

Com informações do Uol