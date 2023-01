Planos pré-pagos de telessaúde já estão disponíveis em Manaus com diversos benefícios

A Constituição Federal, lei máxima do Brasil, garante que a saúde é um direito de todos. Para além do Sistema Único de Saúde (SUS), a iniciativa privada, aliada para o cumprimento deste direito, tem buscado oferecer diferentes maneiras de acessibilidade a serviços médicos, laboratoriais e farmacêuticos. Uma das alternativas é o chamado ‘plano de telessaúde pré-pago’, já encontrado em Manaus.

Segundo o Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) da Agência Nacional de Saúde Suplementar, até setembro de 2022, o Brasil somava 50,1 milhões de pessoas com algum plano de saúde (com ou sem odontologia). Quem está incluso nesta estatística sabe que pode passar meses sem precisar utilizar os serviços dos planos, ainda que pague normalmente as mensalidades.

“A ideia do plano de telessaúde pré-pago é justamente ser uma alternativa mais barata aos planos comuns, aqueles em que o paciente paga todo mês, regularmente. No caso do plano pré-pago, quem adquire o serviço pode ter 30 ou 90 dias, a depender da contratação, para receber atendimentos”, explica Sabrine Cordeiro, coordenadora farmacêutica da rede Santo Remédio, onde o serviço passou a ser oferecido neste mês, em parceria com o ‘Saúde Atende’ (telemedicina + presencial) e a ‘MediQuo’ (telemedicina).

Sabrine explica que a vantagem do plano pré-pago é poder concentrar atendimentos em períodos em que o paciente está em alerta para a saúde ou já sabe que vai precisar de atendimentos médicos. “O cartão pode ser adquirido por qualquer pessoa que queira dar maior atenção à saúde. É ainda mais especial para o caso daqueles que precisam de atenção redobrada, seja porque têm doenças crônicas ou são idosos”, afirma.

Vale lembrar que a telessaúde foi regulamentada no ano passado por meio da Resolução n.º 2.314/2022, do Conselho Federal de Medicina (CFM). A mudança faz parte de um processo de ‘digitalização’ da saúde, o que inclui também as prescrições eletrônicas e bulas com QR Code, ambas implementadas há pouco tempo.

Os planos

Os planos de telessaúde pré-pagos disponíveis na Santo Remédio são ativados por meio de um cartão. O primeiro, denominado ‘Saúde já’, pode ser adquirido nas unidades localizadas nas avenidas Djalma Batista, Senador Álvaro Maia (Boulevard) e Coronel Teixeira (Flagship). Os cartões estão disponíveis em duas modalidades: para de 30 dias, no valor de R$292,50, e para 90 dias, no valor de R$367,50.

A coordenadora farmacêutica conta que o serviço surgiu em parceria com a ‘Saúde Atende’, empresa que disponibiliza atendimento por telemedicina, presencial (na casa do paciente) e com remoção por ambulância. Tudo com serviço 24h por dia.

“Não importa a hora. Se o paciente sentir algum desconforto, pode ligar para o Saúde Atende, que dispõe de médico clínico para atendimento por telefone. O profissional faz a avaliação e verifica se é necessário enviar uma equipe presencial até o paciente. Além disso, o paciente tem à disposição consultas onlines com médicos de 25 especialidades”, explica Sabrine Cordeiro.

Já o cartão ‘MediQuo’ é descrito pela coordenadora como uma “clínica digital”, na tela do celular ou tablet.

O serviço está disponível em mais de 50 unidades da Santo Remédio, em Manaus, e engloba atendimentos exclusivamente à distância, 24h por dia, sete dias por semana. As especialidades são: clínico geral, médico da família, ginecologista, pediatra, geriatria, nutricionista, psicólogo e personal trainer. Há opção para pagamento mensal (R$49,90) e anual (R$322,80).

“Uma das principais vantagens desse tipo de serviço é dinamizar a jornada daquele paciente que chega à drogaria com alguns sintomas, mas ainda não foi avaliado por um profissional médico e precisa de um medicamento que necessita de receita. Ao invés de ter que ir até um hospital, ele pode adquirir o plano pré-pago na própria farmácia e ser atendido pelo celular, já podendo receber a prescrição médica eletrônica, se for o caso”, ressalta a farmacêutica.

Com informações da assessoria