PL de Roberto Cidade propõe a criação do Programa Estadual de Apoio à Oncologia Infantil

As ocorrências oncológicas, via de regra, tem o tempo entre o diagnóstico e o tratamento como diferencial para o êxito no combate à doença. Diante disso, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (UB), propôs, por meio do Projeto de Lei nº 52/23, a criação do Programa Estadual de Apoio à Oncologia Infantil.

A propositura determina que, após solicitação médica, exames e cirurgias sejam realizados em um prazo de até cinco dias, e que o Governo do Estado implemente, junto à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), uma unidade de saúde especializada no tratamento e prevenção do câncer infantil.

O PL prevê ainda a realização de campanhas de prevenção e combate ao câncer infantil com a disseminação da informação, a realização de pesquisa, rastreamento de casos, diagnóstico precoce, tratamento oncológico pediátrico, os cuidados paliativos e a reabilitação referentes às neoplasias e afecções correlatas.

“Nossa preocupação é para com todas as faixas etárias, mas neste momento estamos priorizando o câncer infantil. Nosso intuito é agilizar o tratamento oncológico pediátrico, garantir que recebam apoio integral e ainda que haja avanço nas pesquisas com foco na prevenção e tratamento do câncer infantil. Precisamos dispor de todos os meios que permitam melhores condições para que a criança com câncer consiga superar os momentos difíceis da doença em busca da cura”, defendeu.

O PL também objetiva proporcionar a realização de treinamentos, cursos e aperfeiçoamentos de profissionais da saúde, visando o melhor atendimento à criança com câncer.

Mais frequentes

As neoplasias mais frequentes na infância são as leucemias (glóbulos brancos), tumores do sistema nervoso central e linfomas (sistema linfático); o neuroblastoma (tumor de células do sistema nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal), tumor de Wilms (tumor renal), retinoblastoma (tumor da retina do olho), tumor germinativo (tumor das células que vão dar origem às gônadas), osteossarcoma (tumor ósseo) e sarcomas (tumores de partes moles).

Principais sinais e sintomas:

– Febre prolongada de causa não identificada.

– Ínguas de crescimento progressivo.

– Vômitos acompanhados de dor de cabeça.

– Crescimento do olho podendo haver mancha roxa no local.

– Surgimento de dor ou caroço nas pernas.

– Diminuição da visão ou perda de equilíbrio.

– Dores nos ossos e nas juntas, com ou sem inchaços.

– Caroço em qualquer parte do corpo principalmente na barriga.

– Reflexo esbranquiçado no olho quando há incidência de luz.

– Manchas roxas ou sangramento pelo corpo sem machucado.

– Palidez.

– Perda de peso.