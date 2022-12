Pesquisadores do Grupo Sabin propõem atualização dos parâmetros de hemogramas

Estudo foi apresentado à comunidade médica no 54º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (CBPC/ML), realizado em Florianópolis

A importância da atualização dos intervalos de referência do hemograma é o foco da pesquisa ‘Estimação Indireta dos Intervalos de Referência do Plaquetograma pelo Algoritmo LabRI: utilização da técnica não supervisionada de machine learning baseada na deconvolução de misturas gaussiana’.

Apesar do nome complexo, o estudo é claro e mostra como a atualização dos parâmetros de um dos exames complementares mais solicitados na prática médica vai surtir efeito na avaliação do estado fisiológico ou patológico dos pacientes.

Produzido por meio da aplicação do aprendizado de máquina, ciência de dados e linguagem R na medicina diagnóstica, o estudo avaliou a adequação dos intervalos de referência estabelecidos na literatura científica ao contexto social das pessoas que realizaram exames na empresa, o que considera fatores como dieta, estilo de vida, etnia, sexo, idade, variações diárias, sazonais e entre equipamentos.

O estudo é assinado pelos pesquisadores Alan Carvalho Dias, Kamila Fernanda Vieira Carrero, Luciene Tomiyama, Luciana Almeida Silva, Alessandra Lopes Barbosa e Graciella Ribeiro Martins, e detalha como as mudanças no atual modelo de hemograma adotado pelo laboratório podem impactar a produção de laudos. O autor, Dr. Alan Carvalho Dias, relatou a contribuição do documento para a comunidade científica e trouxe à tona um debate sobre os intervalos de referência nas análises clínicas.

O pesquisador observou a necessidade de os intervalos de referência atuais – baseados em populações norte-americanas e europeias e estabelecidos décadas atrás – passarem por uma atualização dos intervalos de referência e propõe uma nova forma de análise feita, com base nos fatores específicos.

“Nos dedicamos durante um ano a esta pesquisa e chegamos a um resultado amplo que apresentamos à comunidade médica. Participamos em setembro do maior evento da área laboratorial da América Latina, o 54º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (CBPC/ML), realizado em Florianópolis, Santa Catarina, e tivemos a oportunidade de esclarecer para diversos profissionais da área da saúde como chegamos ao novo modelo de análise e porque ele permite melhor interpretação dos resultados”, explica.

Produzido em parceria com o Grupo Lab R – que reúne profissionais de saúde de diversas instituições e empresas para o desenvolvimento de aplicações de ciência de dados no setor de análises clínicas – o estudo foi submetido à expertise de especialistas da área de hematologia até chegar ao valor de referência mais real e representativo da população brasileira.

“Esse cuidado traz mais legitimidade ao exame. Essa evolução da medicina diagnóstica é sem dúvida mais um passo rumo a tratamentos mais assertivos e jornadas mais positivas dos nossos pacientes”, destacou.

A pesquisa reflete os investimentos contínuos da empresa na atualização dos colaboradores e em pesquisas técnico-científicas direcionadas para o desenvolvimento de metodologias, programas e exames – hoje inseridos no amplo portfólio com mais de 7,4 mil exames e serviços. Além disso, é fruto do estímulo da empresa ao aperfeiçoamento dos seus talentos e motivação para a participação em estudos, artigos, painéis, apresentações em diversos congressos regionais, nacionais e mundiais.

Com informações da assessoria