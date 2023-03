Perfis de Neymar e da irmã Rafaella, foram hackeados; Twitter agora cobra verificação

Contas foram hackeadas hoje (28); suposto invasor se identificou como Zestyx64 e fez ofensas ao perfil Choquei

O perfil do Twitter de Neymar Jr., jogador da Seleção Brasileira, foi hackeado na tarde de hoje (28). O invasor se identificou como Zestyx64, mandou um recado ao atleta e fez ofensas ao perfil da Choquei.

A conta de sua irmã, Rafaella Santos, também foi alvo de invasão. A influencer confirmou via Instagram. O craque da ainda não se pronunciou sobre o assunto.

A mensagem de ódio ao perfil da Choquei, até o momento dessa publicação, no final da tarde de hoje, tem mais de 26,1 mil curtidas e oito mil comentários.

Quase todas as publicações do atleta foram apagadas após a invasão. Ainda não se sabe o que pode ter causado falha na segurança do perfil.

Irmã de Neymar é hackeada

Quem também foi alvo da invasão hacker foi a irmã de Neymar, Rafaella Santos. No Instagram, a influencer afirma que não reconhece as publicações da sua conta no Twitter e afirma que foi “hackeada”.

“Meu twitter foi hackeado, não faço nem ideia de como mexe. O que falaram lá, é tudo mentira”, disse Rafaella.

As publicações fazem referência à ex-namorada de Neymar, atriz Bruna Marquenize e aos “autores” ZesttX64 e Brinciburla$.

Twitter remove verificação em duas etapas

O Twitter passou a cobrar pela verificação em duas etapas por SMS na segunda-feira passada (20). É um método extra de segurança para efetuar login na plataforma. Até então, o recurso era feito gratuitamente. Mas outras formas de acessar esse recurso, como o app de tokens Google Authenticator, ainda podem ser usados.

Agora, o usuário que ainda quiser a verificação em duas etapas por SMS terá que pagar uma taxa mensal do Blue, uma espécie de categoria premium do Twitter. O valor proposto pela plataforma é de US$ 8, ou cerca de R$ 40 no Brasil.

Com informações da Byte / Terra