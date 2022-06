Partido Republicanos lança a Pré-candidatura de Valdiberto Rocha

O CED ― Conselho Estadual de Diretores, da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado do Amazonas, na pessoa de seu presidente Missionário Manoel Martins, vem nesse dia especial 23/06, indicar e recomendar à sociedade amazonense os nomes de VALDIBERTO ROCHA, como pré-candidato a DEPUTADO ESTADUAL e de PASTORA RAIMUNDA DE LÁBREA, para DEPUTADA FEDERAL pelo PRB (Partido Republicano do Brasil), e para governo o pré candidato à Governador Wilson Lima.

Como pastores servem a amada igreja há 47 anos, desde o nascimento desta e juntos, nessa jornada de cidadania, lutarão PELA VIDA, PELA FAMÍLIA E PELO AMAZONAS. Que Deus abençoe essa jornada de luz e de fé!!!

*Com assessoria