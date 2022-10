País registra 1.378 crimes eleitorais no primeiro turno das eleições

O Ministério da Justiça informou que foram registrados 1.378 crimes eleitorais em todo o país ao final da operação de segurança do primeiro turno das eleições . Ao todo, 352 pessoas foram presas, suspeitas do cometimento desses crimes.

O número foi estabelecido a partir de fatos registrados pela Polícia Federal e polícias estaduais. Os crimes incluem 456 casos de boca de urna, 95 de compra de voto e 80 de tentativa de violação do sigilo do voto, com o uso de telefones celulares nas cabines e 117 ocorrências de crimes de menor potencial ofensivo. A PF reportou ainda a apreensão de R$ 137.900 em dinheiro vivo e de 13 armas.

Em um dos casos de crime eleitoral que mais ganhou repercussão, um homem quebrou uma urna eleitoral a pauladas em uma escola de Goiânia no início da tarde de domingo (2). Segundo informações do UOL obtidas com um eleitor que estava no local, o homem teria gritado antes de cometer o ataque e entrou na cabina de votação com um pedaço de pau escondido dentro de um guarda-chuva. Ele foi controlado por um policial e conduzido à superintendência da Polícia Federal em Goiás. A urna danificada foi trocada e a votação, interrompida, mas retomada normalmente.

Outro crime eleitoral que chamou a atenção ocorreu em Campo Grande. Um rapaz de 22 anos, identificado como Gabriel Scherer, colou todas as teclas de uma urna eletrônica com cola instantânea. Ele foi levado para a Polícia Federal e passará por custódia nesta segunda-feira (3). A urna foi trocada imediatamente pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e não causou prejuízo ao processo eleitoral.

*Com iG