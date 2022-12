Pacientes da FCecon recebem visita do Papai Noel

Os pacientes que fazem tratamento na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), receberam ontem (22/12) a visita do Papai Noel. Houve distribuição de presentes e kits de higiene e limpeza aos que estavam em atendimento nos setores de Radioterapia, Quimioterapia, Ambulatório e Enfermarias.

A ação foi organizada pelas organizações não governamentais (ONGs) Liga Amazonense Contra o Câncer (LACC) e Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas (RFCC-AM), além do Departamento de Prevenção e Controle do Câncer (DPCC/FCecon).

Os pacientes receberam os presentes com muita alegria e surpresa, como foi o caso de Adriana Ferreira, de 46 anos, que faz o tratamento contra um câncer de mama há um ano. “São importantes essas ações na Fundação Cecon, não estava esperando a chegada do Papai Noel. Foi uma grande surpresa, ainda recebi um presente. A gente fica feliz e mais esperançoso com essas atitudes”, relatou.

Segundo o voluntário e enfermeiro do DPCC, Paulo Gabriel, o intuito com a realização da ação é proporcionar alegria aos pacientes. “Tem paciente que nunca viu o Papai Noel, e aqui teve a oportunidade. Proporcionar esses momentos de descontração é importante para tirar o clima tenso por conta do tratamento, trazendo alegria e o espírito natalino à Fundação Cecon”, frisou.

Doações

As doações feitas aos pacientes são arrecadadas ao longo do ano pela RFCC-AM, juntamente com o DPCC/Fcecon, sendo distribuídas em períodos de festividades. Para quem deseja fazer doações, a Rede Feminina disponibiliza as redes sociais para o contato @redefemininaamazonas.