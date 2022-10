‘O povo venceu de novo’, diz Wilson ao se tornar o governador mais votado da história

Com mais de 1 milhão de votos, Wilson Lima (União Brasil) foi reeleito hoje (30), para o Governo do Amazonas e quebrou o próprio recorde de votos sendo, de novo, o governador mais votado da história. Com 99,9% das urnas apuradas, ele recebeu mais de 1,037 milhão de votos, 56,6% do total.

Wilson Lima agradeceu a votação recebida e a confiança da população e disse que o Amazonas está deixando para trás 40 anos de atraso.

Wilson, que já era o governador mais votado no Amazonas quando se elegeu pela primeira vez em 2018, agora, bateu o próprio recorde. Naquele ano ele recebeu 1,033 milhão de votos.

“Mais uma vez o povo venceu. O povo foi às urnas e mais uma vez o povo derrotou a velha política. Nós estamos corrigindo um atraso de 40 anos no Amazonas. O povo decidiu que não quer mais a arrogância, a prepotência. O que aconteceu hoje é a certeza de que o povo do Amazonas não quer mais olhar para trás. É a certeza de que o povo vai continuar olhando para frente”, declarou o governador.

“Essa é uma caminhada que foi e continuará sendo do trabalho e da fé. Aqui nós fizemos uma campanha limpa, uma campanha propositiva. A nossa campanha não foi uma campanha de ataque, uma campanha raivosa. Em nenhum momento a gente teve que apelar para isso e a gente não vai apelar, porque o que nos trouxe até aqui foi a nossa essência”, completou.

Com 99,9% das urnas apuradas neste segundo turno, Wilson Lima recebeu 244 mil votos a mais que o ex-governador Eduardo Braga (MDB). O número de eleitores que escolheram Wilson aumentou em mais de 217 mil em relação ao primeiro turno.

O governador reeleito também agradeceu a todos que caminharam com ele, na capital e no interior, nesta campanha e aos que abriram as suas casas para recebê-lo com sorrisos e abraços. Wilson Lima recebeu o apoio de 42 prefeitos do estado, incluindo David Almeida, chefe do executivo em Manaus.

Com o pleito matematicamente definido, Wilson Lima cumprimentou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Jorge Lins, e agradeceu aos servidores da Justiça Eleitoral pela condução do pleito sem grandes intercorrências.

Com informações da assessoria